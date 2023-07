Sparkassencup: Marschiert Oberweikertshofen mit Losglück zum siebten Pokaltriumph in Serie?

Von: Dieter Metzler

Teilen

Gibt’s den siebten Titel in Folge? Unverhofft hat der bereits ausgeschiedene Seriensieger SC Oberweikertshofen jetzt die Chance dazu. © Dieter Metzler

Am Sonntag stehen die Finalspiel des Sparkassencup an. Moorenweis trifft auf Oberweikertshofen, Wildenroth auf Geiselbullach.

Moorenweis – Im Jahr 2007 stand der SC Oberweikertshofen erstmals im Finale des seit 1976 ausgetragenen Sparkassencup-Wettbewerbs. Damals ging der SCO gegen Seriensieger SC Fürstenfeldbruck mit 0:7 sang- und klanglos unter. Doch die Zeiten haben sich geändert. Vom 16-fachen Sieger des Wanderpokal-Wettbewerbs aus der Kreisstadt spricht längst keiner mehr. Seit einigen Jahren beherrscht Weikertshofen den Wettbewerb, hat den Pokal 2011, 2012 und 2013 gewonnen und seit 2016 in Serie.

So geht der Landesligist aus dem westlichen Landkreiseck auch gegen den Kreisliga-Aufsteiger TSV Moorenweis als Favorit ins Finale – aber nur dank des Losglücks. Nach der Pokalüberraschung im Halbfinale, als Weikertshofen in Günzlhofen mit 1:3 verloren hatte, war der SCO eigentlich schon raus. Doch der Bezirksliga-Absteiger aus Günzlhofen kann wegen zu wenigen Spielern nicht im Finale antreten. Das Schiedsgericht entschied, per Los den Finalgegner zwischen Wildenroth und Weikertshofen zu ermitteln.

Der Pokal folgt seinen eigenen Gesetzen

„Wir freuen uns, dass uns das Glück hold geblieben ist“, so SCO-Abteilungsleiter Uli Bergmann. „Wir wollen die zweite Chance natürlich nutzen und den Pott zum siebten Mal in Serie holen.“ Aber man werde nicht den Fehler machen und Moorenweis unterschätzen. „Die beiden letzten Finals gegen Türkenfeld (4:2) und davor gegen Geiselbullach (1:0) haben gezeigt, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat.“

Des gleichen Sprichworts bedient sich auch TSV-Abteilungsleiter Andreas Otter und ergänzt: „Wir sind natürlich krasser Außenseiter. Die Rolle nehmen wir aber gerne an. Wir wollen Weikertshofen so lange ärgern, wie es nur irgendwie geht.“ Auch wenn Trainer Branko Marcetic einige verletzte Spieler zu beklagen hat, habe man immer noch eine schlagkräftige Truppe, meint Otter. „In Moorenweis freuen sich alle auf ein hoffentlich packendes Finale.“ Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Wir rechnen mit ein paar hundert Zuschauern. Wir haben sogar eine Aperol-Spritz-Bar organisiert.“

Geiselbullach rückt ins Spiel um Platz drei nach

„Für uns war relativ schnell klar, dass wir dabei sein wollen, als Adelshofen verzichtete“, sagt Bullachs Spielertrainer Stefan Held – trotz eines Testspiels am Vortag beim MTV Berg. „Aber es wäre schade, wenn das Spiel um Platz drei nicht stattfinden würde.“ Man sollte auch dabei an den Veranstalter und den Ausrichter denken, meinte Held. Dafür lege man gerne eine Doppelschicht ein. Als klassenhöhere Mannschaft habe man den Anspruch zu gewinnen, doch Held äußert sich vorsichtig. „Wildenroth hat sich gut verstärkt und befindet sich nach dem Aufstieg in die Kreisklasse in einer Euphorie.“

Auch bei der SpVgg gibt man sich vorsichtig vor dem kleinen Finale . Zwar habe man dank Günzlhofens Rückzug nun nicht mehr den Landesligisten Oberweikertshofen vor der Brust. „Aber auch Geiselbullach ist sicherlich ein starker Gegner“, sagt Wildenroths Sprecher Jürgen Throm. „Wir probieren es halt einfach. Mal sehen, was am Ende rausspringt. Vielleicht ist eine Überraschung drin.“ (Dieter Metzler)