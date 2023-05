Überackers Frauen starten gegen Neuried die Endspiele um die Meisterschaft

Von: Dieter Metzler

Teilen

Andreas Fasching, Trainer von RW Überacker. © RW Überacker

Das Hinspiel in Neuried war eine 0:6-Klatsche. Nun wollen die Frauen von RW Überacker Revanche nehmen und gleichzeitig ihre Tabellenführung ausbauen.

Überacker – Gegen Neuried haben die Frauen von Überacker etwas richtig zu stellen, meint RW-Trainer Andreas Fasching. „Die haben uns im Hinspiel auf dem falschen Fuß erwischt“, sagt er zu der 0:6-Klatsche. Einfach werde es nicht am Samstag um 14.30 Uhr. Erst am vergangenen Spieltag hat Neuried mit einem 3:2-Sieg den vierten Tabellenplatz gefestigt. „Ein starker und unangenehmer Gegner“, so Fasching. Doch für den Tabellenführer gibt es nur noch Endspiele um die Meisterschaft. „Natürlich wollen wir uns für die Schmach revanchieren und drei Punkte einheimsen. Wir werden mit hoher Konzentration ins Spiel gehen.“ (Dieter Metzler)