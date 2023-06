Jetzt zählt nur noch ein Sieg: Überackers Frauen haben es selbst in der Hand - „Alle haben Bock“

Von: Dieter Metzler

Maß nehmen für den Sieg: Auch auf Spielführerin Johanna Draude (am Ball) wird es ankommen, wenn Überackers Frauen die Meisterschaft fix machen wollen. © Dieter Metzler

Die Frauen von RW Überacker stehen vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte: Der BOL-Titel und damit der Aufstieg in die Landesliga.

Überacker – Wenn die Mannschaft von Trainer Andreas Fasching am Samstag den TV Altötting empfängt (Anstoß 17 Uhr), könnten die Rot-Weißen Geschichte schreiben. Mit einem Sieg über den Tabellensechsten hätte die Mannschaft auf dem Weg zur Meisterschaft einen einmaligen Durchmarsch in der Bezirksoberliga hingelegt.

Der Tabellenführer hat die Titelentscheidung selbst in der Hand. Der ärgste Verfolger, der BCF Wolfratshausen, rangiert zwei Punkte hinter den Rot-Weißen und empfängt zeitgleich den MTV Dießen, eben jene Mannschaft, die am vergangenen Spieltag den Rot-Weißen die vorzeitige Meisterschaft vermieste.

Altötting ist gut drauf vor dem Saisonfinale

Rechnerisch sind die Voraussetzungen klar. „Gewinnt Wolfratshausen, müssen wir auch gewinnen“, sagt Fasching. Bei einer Punktgleichheit würde der BCF die Nase knapp vorne haben. In den beiden Aufeinandertreffen trennte man sich jeweils Unentschieden (1:1 und 2:2), sodass nach dem direkten Vergleich das Torverhältnis den Ausschlag geben würde. Und da hat Wolfratshausen das bessere.

„Wir sind gut vorbereitet und alle haben Bock“, sagt Fasching. Das Hinspiel in Altötting gewann Überacker mit 4:2. Der RW-Trainer hofft, dass die Gäste am Samstag vielleicht nicht mehr mit der größten Motivation zu Werke gehen. „Für Altötting geht es um nichts mehr, weder nach oben noch nach unten. Die haben frühzeitig den Klassenerhalt eingetütet.“ Vergangene Woche sah es aber nicht danach aus: Da schickte der TVA den TSV Neuried mit einer 6:1-Packung nach Hause.

Vierte Überacker-Meisterschaft in einer Saison?

Für die Fasching-Truppe gibt es aber noch einen Schuss Extra-Motivation. Die Rot-Weißen wollen mit den bisher drei erfolgreichen Mannschaften im Verein nachziehen. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff feiern alle Überacker-Teams eine große Sause mit – so hoffen es alle im Verein – vier Meistern. Neben den beiden Herrenmannschaften, die den Aufstieg in die Kreisklasse und B-Klasse geschafft haben, gelang auch dem zweiten Frauen-Team der Durchmarsch in die Kreisliga. (Dieter Metzler)