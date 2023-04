Überackers Trainer warnt vor Schlusslicht: „Haben in der Rückrunde noch kein Spiel verloren“

Von: Dieter Metzler

Anna Richter, RW Überacker. © RW Überacker

Erster gegen Letzter lautet die Partie, wenn die Tabellenführerinnen aus Überacker am Sonntag, 12.45 Uhr beim Schlusslicht in Hebertshausen antreten.

Überacker – Vom Tabellenbild her also eine klare Angelegenheit. Dennoch warnt RW-Trainer Andreas Fasching seine Elf, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Die haben in der Rückrunde noch kein Spiel verloren, zweimal Unentschieden gespielt und einen Sieg eingefahren.“

Außerdem wiege der krankheitsbedingte Ausfall der formstarken Anna Richter schwer. Ebenfalls nicht in Hebertshausen dabei sein wird Trainer Fasching, der aus beruflichen Gründen seine Elf nicht begleiten kann. Er wird von Jugendtrainer Brian Löbel vertreten. (Dieter Metzler)