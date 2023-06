Überackers Frauen vor letztem Schritt zur Meisterschaft: „Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen“

Von: Dieter Metzler

Gibt’s den nächsten Meisterjubel für Überackers Frauen? Bereits in der Vorsaison holten sie den Titel. © Dieter Metzler

Zwei Punkte fehlen den Frauen von RW Überacker noch zum Titel. Am Samstag haben sie in Dießen die Chance, auch noch die fehlenden Zähler zu holen.

Überacker – Mit einem Sieg beim MTV Dießen können die Frauen aus Überacker vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und zugleich den Durchmarsch in die Landesliga feiern. Sie würden damit mit dem zweiten RW-Team gleichziehen, das unlängst als Aufsteiger aus der A-Klasse den Sprung in die Kreisliga schaffte.

Der Dreier wird allerdings nicht einfach, denn die Gastgeberinnen – aktuell stehen sie auf Platz fünf – sind in dieser Saison auf eigenem Platz immer noch ungeschlagen. „Wir wissen, dass Dießen stark ist, aber wir wollen es aus eigener Kraft schaffen“, sagt RW-Trainer Andreas Fasching. Das Hinspiel haben die Rot-Weißen noch in guter Erinnerung. Nachdem Fasching das Team zur zweiten Halbzeit umgestellt hatte, gelang Überacker am Ende ein 2:1-Sieg.

Drei Punkte wären auch am Samstag hilfreich. Überacker hat vor den letzten beiden Begegnungen fünf Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger. „Das bedeutet, wenn Wolfratshausen einmal Unentschieden spielt oder gar verliert, können sie uns nicht mehr erreichen“, rechnet der RW-Coach vor. „Und wenn wir eines der beiden letzten Spiele gewinnen oder Unentschieden spielen, sind wir auch Meister.“ Am besten gleich in Dießen. (Dieter Metzler)