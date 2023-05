Geschwächt nach Eching: Die Grippe grassiert in Überackers Frauen-Team

Von: Dieter Metzler

Überackers Torjägerin Fridos Tomangbe. © Dieter Metzler

Den nächsten großen Schritt in Richtung Meisterschaft können die Frauen von RW Überacker am Samstag beim TSV Eching machen.

Überacker – „Ein unangenehmer Gegner“, meint RW-Trainer Andreas Fasching zum Auswärtsspiel von Überackers Frauen am Samstag, 16 Uhr, beim TSV Eching. Die zweikampfstarke Elf schlug im Hinspiel noch als ungeschlagener Tabellenführer in Überacker auf, wurde dann aber mit 2:0 von der Fasching-Truppe besiegt und an der Tabellenspitze abgelöst wurde. Während Eching seitdem auf Rang sieben abgerutscht ist, thronen die Rot-Weißen unangefochten an der Spitze. Sorgen haben sie aber trotzdem. In Überacker grassiert die Grippe, weshalb hinter dem Einsatz von Carolin Koston, Fridos Tomangbe sowie Hannah Lösch noch Fragezeichen stehen.

Der ärgste Verfolger der Fasching-Elf hat bei einem Nachholspiel am Donnertagabend mit einem Sieg in Hebertshausen den Abstand zu den Rot-Weißen auf nunmehr acht Punkte verkürzen können, wobei der BCF noch ein weiteres Nachholspiel vor sich hat. (Dieter Metzler)