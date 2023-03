Überackers Frauen treffen zum Auftakt auf Wundertüte Altötting: „Wir sind gewarnt“

Von: Dieter Metzler

Der RW Überacker (rote Trikots) geht wieder auf Torejagd. © Dieter Metzler

Gegen einen bislang völlig unbekannten Gegner bestreiten die Frauen aus Überacker am Samstag ihr erstes Ligaspiel nach der Winterpause.

Überacker – Die Rot-Weißen treten beim Tabellenfünften TV Altötting (Anstoß 17 Uhr) an. Das Hinspiel hat aufgrund des Spielplans (zehn Spiele in der Hinrunde und zwölf in der Rückrunde) noch nicht stattgefunden. Altötting hat schon vergangene Woche sein erstes Pflichtspiel absolviert – ein 1:1 beim Tabellenfünften Neuried. „Wir sind gewarnt“, so RW-Trainer Andreas Fasching.

Der RW-Coach muss auf Jessica Amberger und Clara Vollrath verzichten. Ihr Fehlen stand schon länger fest. Kurzfristig muss Fasching auch noch um den Einsatz von Luisa Barth (verletzt) und Carolin Koston (krank) bangen. Ihr Einsatz wird sich erst kurzfristig herausstellen. „Mit der Vorbereitung war ich sehr zufrieden“, so Fasching. „Wir haben sehr viel ausprobiert und sind auf einem sehr guten Weg, uns zu festigen.“ Die Motivation in der Vorbereitung sei überragend gewesen. „Wir gehen voller Elan ins erste Punktspiel und wollen auf jeden Fall aus Altötting Punkte mitnehmen.“ (Dieter Metzler)