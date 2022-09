Frauenfußball Fürstenfeldbruck: Rot-Weiße mischen auch die Bezirksoberliga auf

Johanna Draude überstand das böse Foul. © Verein

Der Aufsteiger aus Überacker mischt auch die Bezirksoberliga auf: drei Spiele – drei Siege. In Puchheim läuft’s dagegen noch gar nicht rund: zwei Spiele – zwei Niederlagen.

Bezirksoberliga

RW Überacker - SpVgg Hebertshausen 2:0 (0:0) – Auch im dritten Spiel blieb der Aufsteiger aus Überacker erfolgreich und verteidigte damit seine Tabellenführung. Obwohl die Gäste aus dem Landkreis Dachau sehr aggressiv in die Zweikämpfe gingen, ließ sich RW nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn, dank der starken gegnerischen Torfrau, die Seiten torlos gewechselt wurden. Wieder auf dem Platz, hatte Trainer Andreas Fasching eine andere Taktik an seine Mädels ausgegeben, mit der die Gäste nicht mehr so gut zurechtkamen. So gelang Carolin Koston zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff die Führung. Clara Vollrath sorgte auf Zuspiel von Fridos Tomangbe mit dem 2:0 für die Entscheidung.

Ein böses Foul an Johanna Draude überschattete die faire Begegnung. Eine Gegnerin brachte Draude mit gestrecktem Bein in Höhe der Eckfahne zu Fall. Die RW-Spielerin blieb unverletzt. Fasching empfand die dafür verhängte Zehn-Minuten-Strafe als zu gering. „Das hätte ein klare Rote Karte sein müssen“, meinte er aufgebracht. So ein krasses Foul habe er im Frauenfußball noch nie erlebt.

Bezirksliga

FC Puchheim - SG Röhrmoos/Schwabhausen 1:2 (0:0) – Auch nach dem zweiten Saisonspiel steht die Mannschaft von Puchheims Trainer Sascha Widemann mit leeren Händen da. „Die Personalsituation wird in den nächsten Spielen wieder besser“, hofft der Trainer auf bessere Zeiten. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten gingen die Gäste aus dem Nachbarlandkreis durch Katarina Gallert in Führung. Julia Hampl baute diese nach einer Stunde auf 2:0 aus. Zwei Minuten vor dem Abpfiff erzielte Alina Serter den 1:2-Anschlusstreffer. Mehr war nicht drin.

Kreisliga

SC Unterpfaffenhofen - SG Lenggries/Gaißach 2:0 (0:0) – Überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung der Gäste-Torhüterin. Sie prallte mit der zweifachen Torschützin Selina Bruckner unglücklich zusammen und wurde mit einer Gesichtsverletzung vom Notarzt ins Krankenhaus mitgenommen. „Das Spiel war sehr kampfbetont“, berichtete SCU-Trainer Volkmar Zborowski. Scheinbar zu viel für die beiden Gäste-Trainer, die vom Schiri Fadil Hoti (SC Olching) wegen ständiger Maulerei vom Platz geschickt wurden.

SC Gröbenzell - SV Bad Tölz/Wackersberg – Gröbenzell stimmte einer erst am Samstag kurzfristig beantragten Verlegung durch Tölz wegen zu vieler krankheitsbedingter Ausfälle sportlich fair zu. Normalerweise wären es für Gröbenzell drei kampflose Punkte am grünen Tisch.

Kreisklasse

RW Überacker II - SC Eibsee-Grainau 2:1 (1:0) – Erfolgreich startete auch die zweite Mannschaft als Aufsteiger in die Kreisklasse. Die Elf von Trainer Maximilian Libal ging durch Andrea Drexl in Führung (18.), nachdem die Stürmerin zuvor eine gute Chance vergeben hatte. Nach dem 2:0 durch Maria Libal kurz nach dem Wiederanpfiff wehrten sich die Gäste, doch mehr als der Anschlusstreffer (69.) gelang ihnen nicht. „Über ein Unentschieden hätten wir uns auch nicht beklagen können“, meinte Andreas Fasching, der Libal als Coach vertrat.

SV Parsberg - SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth 0:6 (0:3) – Sehr souverän gewann die neue Dreier-SG auch ihr zweites Pflichtspiel in der Kreisklasse. Emily Spiegel erzielte vier Treffer, Anna Drexler und Antonia Nuscheler trafen zwischendurch zum 3:0 und 4:0. „Es ist beeindruckend, wie sich die Mannschaft derzeit präsentiert“, freute sich Trainer Georg Sigl.

SV Baiernrain - SG GW Gröbenzell/Lochhausen 1:1 (0:1) – Bei ihrem ersten Auswärtsauftritt musste die SG auf einige bewährte Kräfte verzichten. Dennoch ergaben sich einige gute Chancen für den Liga-Neuling. Sophia Lyssoudis erzielte kurz vor der Pause die verdiente 1:0-Führung. Den Gastgebern gelang in der 68. Minute der 1:1-Ausgleich. Am Ende eine gerechte Punkteteilung. (dm)