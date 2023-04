Später Treffer bringt Überackers Frauen ins Pokalfinale

Von: Dieter Metzler

Teilen

Luisa Barth, RW Überacker. © RW Überacker

Mit einem 2:1-Sieg beim Ligakonkurrenten BCF Wolfratshausen sind die Frauen von RW Überacker am Karsamstag ins oberbayerische Pokalfinale eingezogen.

Überacker – Dort wartet der TSV Turnerbund München auf die Elf von RW-Trainer Andreas Fasching. 55 Zuschauer verfolgten das Halbfinale im Isar-Loisach-Stadion in Wolfratshausen. Die Gastgeberinnen gingen kurz vor der Halbzeitpause durch ein Kopfballtor von Katharina Frankl in Führung. Zu diesem Zeitpunkt verdient, da Wolfratshausen die spielbestimmende Mannschaft war. Zuvor hatte lediglich Carolin Koston eine gute Chance, scheiterte jedoch an der gegnerischen Torfrau.

In den zweiten 45 Minuten nahm das RW-Team mehr und mehr das Geschehen in die Hand. Nach knapp 60 Minuten wechselte Fasching gleich drei frische Kräfte ein – zehn Minuten später machte sich diese Einwechselungen bezahlt. Luisa Barth gelang auf Zuspiel von Johanna Draude der 1:1-Ausgleich, und drei Minuten vor dem Ende führte ein Konter – eingeleitet über Luisa Barth – zum 2:1-Siegtreffer durch Melanie Balhuber. (Dieter Metzler)