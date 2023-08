Im Premierenjahr gleich Meister geworden: SG aus GW Gröbenzell und SV Lochhausen steigt auf

Von: Dieter Metzler

Teilen

Mit einem relativ kleinen Kader gehen die Meister-Fußballerinnen der SG die neue Spielzeit in der Kreisklasse an. © GW Gröbenzell

Die Frauen der SG Gröbenzell/Lochhausen sind in der ersten Saison direkt aufgestiegen. Jetzt geht es mit einem kleinen Kader in der Kreisklasse weiter.

Gröbenzell – Aus der Spielernot heraus geboren, hat sich die Spielgemeinschaft der Fußballfrauen von GW Gröbenzell und dem SV Lochhausen zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Gleich im ersten Jahr nach ihrer Meldung feierte die Mannschaft die Meisterschaft in der A-Klasse und damit auch den Aufstieg in die Kreisklasse.

Schon eine Weile bevor sich die Vereine entschieden, eine Frauenelf zum Punktspielbetrieb anzumelden, trainierten die Spielerinnen gemeinsam und kickten in der Freizeitliga. „Wir hatten zahlreiche Mädels dabei, die noch zu jung waren, um im Frauenteam zu spielen“, erklärt Trainer Tillmann Engelke. „Die wollten wir natürlich nicht verlieren.“

Zweiter Tabellenrang in Freizeitliga gab Zuversicht – Erkämpfter Auftaktsieg gegen BCF II

Der zweite Platz in der Freizeitliga machte aber so viel Mut, dass sich die Spielgemeinschaft den Schritt in den Punktspielbetrieb traute. Und so meldete man sich vor Saisonbeginn in der A-Klasse an. Wegen der urlaubsreichen Ferienpause wurde die SG sozusagen ins „kalte Wasser“ geworfen.

Ohne jegliches Vorbereitungsspiel empfing man zur Premiere den Kreisklassenabsteiger BCF Wolfratshausen II. Die noch fehlende Spielpraxis wurde aber durch Einsatzwillen wettgemacht. Am Ende feierte die Spielgemeinschaft mit 6:3 ihren ersten Sieg.

Und erfolgreich ging es weiter für die Liga-Neulinge, die sich schnell Respekt verschafft hatten. Als die Winterpause eingeläutet wurde, hatte die SG ungeschlagen die Tabellenführung erobert. Zwar folgten nach dem Auftakterfolg Unentschieden gegen den SV Baiernrain-Linden und den TSV Königsdorf. Danach fuhr die SG gegen Jahn Landsberg, Adelshofen und Höhenrain nur Siege ein.

Rückspiel gegen Jahn Landsberg im Neun-gegen-Neun-Format als spannendstes Spiel der Saison

Aus der Winterpause kehrte die Mannschaft nach einer Reihe von Testspielen gestärkt auf den Rasen zurück und blieb lange Zeit ungeschlagen. „Das Rückspiel beim Tabellenletzten gegen Jahn Landsberg war zwar nicht das beste Spiel, aber das spannendste“, erinnerte sich Trainer Engelke zurück.

Mit dem ungewohnten Spielmodell Neun gegen Neun kamen die Grün-Weißen zunächst überhaupt nicht zurecht. Die Mannschaft ließ den Kopf aber nicht hängen und drehte in der zweiten Halbzeit das Spiel noch mit 4:3 zu ihren Gunsten. Nach dem 2:1-Sieg in Höhenrain war der Neuling aus Gröbenzell und Lochhausen vorzeitig Meister.

Mit einem verhältnismäßig kleinen Kader von 18 Spielerinnen, der im Großen und Ganzen so zusammenbleibt, tritt man in der neuen Saison zuversichtlich in der Kreisklasse an. Die Spielerinnen stammen nicht nur aus Gröbenzell und Lochhausen, sondern auch aus Puchheim, Aubing und Germering.

„Bei den Mädels ist der Verein, wo sie spielen, eigentlich zweitrangig.“

„Bei den Mädels ist der Verein, wo sie spielen, eigentlich zweitrangig“, meint Engelke. Vielmehr sei für die Frauen ausschlaggebend, da zu spielen, wo auch die beste Freundin spielt. „Jetzt in der Ferienzeit haben wir mit denen trainiert, die da waren“, berichtet Engelke, der von Jugendleiter Michael Schweyer und dem stellvertretenden Jugendleiter Zoran Cetkovic regelmäßig unterstützt wird.

Wenn sportlich alles optimal läuft, dann rechnet sich der Aufsteiger schon einen Platz in der oberen Tabellenhälfte aus. Besonders freuen können sich die Aufsteiger auf die Derbys gegen Adelshofen und die SG aus Aich/Aufkirchen/Wildenroth. (Dieter Metzler)

Die Serie

Die Saison der Frauen ist zu Ende. Zeit also, um auf die Gewinner und Verlierer der abgelaufenen Spielzeit zurückzublicken. Das Tagblatt stellt die Auf- und Absteiger in loser Reihenfolge vor.