Frauenfußball kompakt: RW Überacker stürmt an die Spitze - Puchheim dreht in Halbzeit zwei auf

Von: Dieter Metzler

Teilen

Doppelt getroffen hat Johanna Draude für RW Überacker. Hier jubelt sie mit Trainer Andreas Fasching. © Dieter Metzler

Die beiden ranghöchsten Frauen-Mannschaften des Landkreises Fürstenfeldbruck sind erfolgreich aus der Winterpause zurückgekehrt.

Landkreis - Nach dem Auswärtssieg in Altötting steht Überacker ganz oben in der Bezirksoberliga-Tabelle. Und auch Puchheim bleibt auf Tuchfühlung zum Bezirksliga-Führungstrio.

Bezirksoberliga

TV Altötting - RW Überacker 2:4 (1:2) – „Ein sehr faires Spiel und ein gelungener Auftakt mit einem verdienten Sieg für meine Mannschaft“, meinte RW-Trainer Andreas Fasching. Gegen den robusten Tabellensechsten gingen die Rot-Weißen nach einem Lupfer von Sandra Wianski mit 1:0 in Führung (19.). Minuten später glich Altötting mit einem Schuss von der Strafraumgrenze durch Katharina Schmidinger aus. Kurz vor der Pause versenkte Johanna Draude einen Freistoß aus 18 Metern zur erneuten Führung. Die Gastgeber kamen im Anschluss an einen Freistoß zum 2:2-Ausgleich, als Tanja Leipold per Kopf erfolgreich war. Fridos Tomangbe sorgte mit einer Energieleistung für das 3:2. Die endgültige Entscheidung fiel kurz vor Schluss, als Tomangbe im Strafraum zu Fall gebracht wurde, und Draude den Strafstoß zum 4:2-Endstand verwandelte.

Bezirksliga

FC Puchheim - SV 1880 München 4:2 (1:1) – Die Gastgeberinnen gingen zwar früh durch Alina Serter mit 1:0 in Führung (10.), aber insgesamt zeigte sich FCP-Trainer Sascha Widemann mit dem Auftritt seines Teams in den ersten 45 Minuten nicht zufrieden. So musste der FCP auch den Ausgleich durch Anja Stuhlfauth hinnehmen. Florentine Mazreku (53.) und Serter (58.) sorgten mit ihren Treffern nach einer knappen Stunde für die Vorentscheidung. Endgültig in trockene Tüchern packte Anna Jüngerhans den Sieg, als sie fünf Minuten vor dem Ende auf 4:1 erhöhte. Zwar kassierte Puchheim noch das zweite Gegentor durch Kornelia Krieger, aber aufgrund der besseren zweiten Halbzeit war Widemann wieder versöhnlicher. (Dieter Metzler)