Frauenfußball kompakt: Dreifacher Doppelpack bei Puchheims Kantersieg

Von: Dieter Metzler

Florentine Mazreku, FC Puchheim. © FC Puchheim

Die Tormaschinerie bei den Frauen des FC Puchheim läuft weiter auf Hochtouren. Gleich drei Spielerinnen trafen in Scheyern doppelt.

Landkreis – Auch im siebten Spiel blieb der Liga-Neuling, die Spielgemeinschaft von Grün-Weiß Gröbenzell und dem SV Lochhausen, ungeschlagen. Der FC Puchheim feierte derweil den zweiten Kantersieg in Folge.

Bezirksliga

ST Scheyern - FC Puchheim 0:6 (0:0) – Mit einem Doppelschlag innerhalb von einer Minute erzielte Alina Serter die 2:0-Führung, die Steffi Fiedler in der 28. und 41. Minute auf 4:0 ausbaute. Den beiden Mit-Stürmerinnen wollte die dritte im Bunde, Florentine Mazreku nicht nachstehen. Sie hämmerte in der 60. Minute einen Freistoß ins Scheyerer Tor und setzte in der 88. Minute mit dem 6:0 den Schlusspunkt in dieser laut Trainer Sascha Widemann einseitigen Partie. „Wir hatten das Spiel von der ersten Minute an unter Kontrolle und ließen überhaupt nichts zu“, so Widemann. Die Puchheimer Frauen überholten die Gastgeberinnen und rückten auf Platz fünf in der Tabelle vor.

Kreisliga

SC Unterpfaffenhofen - SG Böbing 1:3 (0:2) – Im letzten Spiel des alten Jahres verlor der Bezirksliga-Absteiger aus Unterpfaffenhofen erneut eine Partie und rutschte in der Tabelle auf den zehnten Platz ab. Erst als der SCU durch Treffer von Raffaela Koller und zwei Mal Nicole Stich schon mit 0:3 hinten lag, gelang SCU-Torjägerin Selina Bruckner der Ehrentreffer.

SC Gröbenzell - SG Issing 2:0 (1:0) – Die Gäste kreuzten als ungeschlagener Tabellenführer beim SC Gröbenzell auf. Doch am Gröbenbach riss die Issinger Serie. Die Elf von SCG-Trainer Stephan Franke nahm die Herausforderung an. Durch einen herrlichen Treffer von Lena Baierlipp ging‘s für die Gastgeberinnen mit 1:0 (9.) in die Halbzeitpause. Hochmotiviert und konzentriert lieferten die Gröbenzellerinnen auch in den zweiten 45 Minuten eine bärenstarke Leistung ab. Als dann nach einer knappen Stunde Sarah Büllesbach einen Abpraller zum 2:0 abstauben konnte, war die Partie entschieden. „Heute hat einfach alles geklappt“, sagte Franke und lobte seine Elf. „Es war eine super Mannschaftsleistung.“

A-Klasse

SG Gröbenzell - SC Huglfing II 4:1 (2:1) – Den 0:1-Rückstand durch Ramona Albrecht drehte die SG aus Gröbenzell und Lochhausen durch einem Doppelschlag von Emma Schneider in der 28. und 35. Minute, als die SG-Stürmerin den Ball jeweils mit einem fulminanten Schuss im Kreuzeck versenken konnte. Als die Gäste nach dem Wiederanpfiff stärker wurden, hatte Sophia Lyssoudis mit dem vorentscheidenden 3:1 die richtige Antwort parat. Emma Schneider krönte ihre starke Leistung mit ihrem dritten Tor zum 4:1-Endstand.

SV Adelshofen - Jahn Landsberg 1:0 (1:0) – Ein Hand-Elfmeter entschied die Begegnung. Mit dem Halbzeitpfiff gab es den Strafstoß, den Anna Högenauer sicher verwandelte. „Wir waren die bessere Mannschaft“, meinte Trainer Michael Griebel nach dem Schlusspfiff. „Aber wir haben uns auf dem schwierigen Geläuf dem Gegner angepasst.“ Allerdings musste Adelshofen in der Schlussphase noch zwei Mal zittern, als Landsberg fast der Ausgleich gelungen wäre. (Dieter Metzler)