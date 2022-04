Frauenfußball kompakt: Puchheims Taktik-Experimente enden mit Niederlage

Florentine Mazreku erzielte das einzige Tor für den FC Puchheim. © FC Puchheim

Weil die Puchheimer Frauen in der Tabelle weder nach oben noch nach unten schauen müssen, hatte der Trainer die Möglichkeit zu experimentieren - ohne Erfolg.

Landkreis – Während der Tabellenführer der Bezirksliga, die Rot-Weißen aus Überacker, spielfrei hatte, mussten die Konkurrenten nach Ostern wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Dabei setzte es zwei Niederlagen.

Bezirksliga

SC Vierkirchen - FC Puchheim 4:1 (3:0) – „Für uns geht es um nichts mehr, weder nach oben noch nach unten“, sagte FCP-Trainer Sascha Widemann. Deshalb probierte er aus. „Wir spielen nicht um den Sieg, sondern der Ausbildung wegen. Die Spielerinnen sollen sich weiterentwickeln und ruhig mal etwas zutrauen.“ Kurz nach dem Wiederanpfiff erzielte Florentine Mazreku beim Stande von 3:0 für Vierkirchen den Ehrentreffer für den FCP.

SC Unterpfaffenhofen - ST Scheyern 1:7 (0:3) – In den Augen von Trainer Volkmar Zborowski hätte die Niederlage nicht so hoch ausfallen müssen. „Auch wenn es vielleicht unglaubhaft klingen mag bei den Ergebnissen: Meine Mädels geben Woche für Woche ihr Bestes. Mehr ist einfach nicht drin.“

Kreisliga

SC Gröbenzell - TSV Königsdorf 2:0 (1:0) – Das Vorhaben, sich mit einem Sieg ein wenig aus der Abstiegszone zu verabschieden, ging für den SC Gröbenzell auf. Die Gäste wurden in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Kurz vor der Pause führte die Überlegenheit zur verdienten Führung durch Lea Baumüller. Auch in den zweiten 45 Minuten beherrschte Gröbenzell den Gegner. Torhüterin Sandra Kromes hatte ruhige 90 Minuten. Für die Entscheidung sorgte nach 53 Minuten Melanie Faber mit dem 2:0.

A-Klasse

SV Adelshofen - RW Überacker II 1:1 (1:1) – Bereits nach fünf Minuten führte die Überlegenheit der Gastgeberinnen zum Torerfolg. Milena Högenauer erzielte mit einem Traumtor die 1:0-Führung für den SVA. Ihr hoher Flankenball segelte vom rechten Flügel an den zweiten Innenpfosten und landete unerreichbar für RW-Torhüterin Michaela Strauß im Tor. Danach allerdings übernahmen die Rot-Weißen das Kommando. Mit einem 25-Meter-Schuss ins untere rechte Eck erzielte Johanna Schartl den 1:1-Ausgleich. In der restlichen Spielzeit gab es viel Mittelfeldgeplänkel und weniger Torchancen. Am Ende blieb es beim alles in allem gerechten 1:1. „Wir haben es geschafft, den Gästen zwei Punkte abzunehmen, nachdem sie diese Saison noch kein Spiel verloren oder unentschieden gespielt haben“, freute sich Adelshofens Spielerin Ina Ostermeier über den Teilerfolg. (Dieter Metzler)