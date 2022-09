Frauenfußball kompakt: Überacker knackt Sterns Abwehrbollwerk

Teilen

Sterns Torhüterin Tasnim Khaled verhinderte einen noch höheren Überacker-Sieg. © Dieter Metzler

Einen perfekten Saisonstart haben jene zwei Frauen-Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck hingelegt, die ihre Auftakt-Partien nicht verlegt hatten.

Landkreis – Erfolgreich in die Saison gestartet sind sowohl die Bezirksoberliga-Aufsteigerinnen aus Überacker, als auch die Kreisliga-Frauen des SC Gröbenzell. Die übrigen Landkreis-Teams hatten am Wochenende noch spielfrei oder ihre Partien auf einen späteren Termin verlegt.

Bezirksoberliga

RW Überacker - FC Stern München II 2:0 (1:0) – Mit einem auch in der Höhe verdienten 2:0-Erfolg meldete sich der Aufsteiger aus Überacker in der Bezirksoberliga zurück. In der sehr einseitigen Begegnung, Stern kam in den ersten 45 Minuten nicht zu einem einzigen Torschuss, ging die Mannschaft von RW-Trainer Andreas Fasching kurz vor der Pause durch Carolin Koston in Führung (40.), nachdem zuvor noch die Querlatte einen Treffer verhindert hatte. Allein die überragende Gäste-Torhüterin Tasnim Khaled verhinderte einen höheren Rückstand ihrer Elf.

Als nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fadil Hoti (SC Olching) Johanna Draude sich ein Herz fasste und aus 25 Metern abzog hatte jedoch Khaled keine Chance. Der Ball schlug unter der Querlatte ein (47.). Trotz des 0:2-Rückstands standen die Gäste weiter tief und waren hauptsächlich aufs Verteidigen konzentriert, statt aufs Stürmen.

„Es war ein ungefährdeter Auftaktsieg für uns, denn Fridos Tomangbe und Carolin Koston hätten die Chance gehabt, den Vorsprung auszubauen“, sagt Fasching. „Zudem hätte uns der ansonsten gut leitende Unparteiische im ersten Durchgang und in der zweiten Halbzeit meiner Ansicht nach einen Strafstoß geben müssen.“

Kreisliga

SC Gröbenzell - SG Böbing 4:1 (2:0) - „Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung abgeliefert“, meinte SCG-Trainer Stephan Franke nach dem Spiel. „Nach dem Anschlusstreffer der Gäste haben wir gleich die passende Antwort parat gehabt.“ Mit dem Erfolg revanchierten sich die Frauen eindrucksvoll für die beiden Niederlagen aus der vergangenen Saison. Das hoch motivierte Team aus Gröbenzell ging nach einer Viertelstunde durch Barbara Naumann auf Zuspiel von Madlen Hiereth in Führung (15.). Ein Eigentor im Anschluss eines Eckstoßes von Elena Vogg bescherte der Franke-Elf das 2:0 (45.).

Die Gegnerinnen, die sich noch längst nicht aufgegeben hatten, kamen ebenfalls durch eine Ecke zum 2:1-Anschlusstreffer durch Lilly Stich (49.). Nachdem Naumann mit einem Traum-Freistoßtor auf 3:1 erhöhte (64.), war das Spiel entschieden. Endgültig den Deckel drauf machte Vogg mit ihrem zweiten Tor zum 4:1 (84).