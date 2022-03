Frauenfußball kompakt: Überacker stürmt dank Tomangbe-Dreierpack in Richtung Aufstieg

Drei Tore im Derby erzielte Überackers Top-Torjägerin Fridos Tomangbe. © Dieter Metzler

Die drei Bezirksliga-Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck spielen schon länger. Jetzt ist auch der SC Gröbenzell in der Kreisliga wieder gestartet.

Landkreis – Tore satt bekamen die Zuschauer in der Frauen-Bezirksliga zu sehen. Insgesamt 14 Mal schepperte es in den beiden Partien mit Brucker Landkreis-Beteiligung.

Bezirksliga

RW Überacker - FC Puchheim 6:1 (2:0) – Die Rot-Weißen von Trainer Andreas Fasching marschieren schnurstracks in Richtung Bezirksoberliga. Auch im Derby gegen die Elf von Puchheims Trainer Sascha Widemann gab sich der Tabellenführer aus Überacker keine Blöße. Wieder einmal nicht zu stoppen war Fridos Tomangbe, die gleich drei Mal beim Kantersieg traf. Melanie Balhuber, Steffi Irger und Lisa Ottillinger steuerten die restlichen Tore bei. Das Fehlen der beiden Flügelflitzer und Torjäger Steffi Fiedler und Florentine Mazreku machte sich bei den FCP-Frauen dagegen besonders bemerkbar. „Zudem musste ich einige Spielerinnen einsetzen, die gerade aus einer Corona-Quarantäne zurückgekehrt sind und dementsprechend noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind“, sagte Widemann. „Unter den Voraussetzungen geht der Sieg für Überacker in Ordnung. Ich kann meinen Mädels keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben.“ Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Franzi Hackl beim Stande von 5:0.

SC Unterpfaffenhofen - TSV Rott 0:7 (0:4) – Es ist schon bewundernswert wie Trainer Volkmar Zborowski und seine Elf die Saison sportlich über die Bühne bringen. Gegen den Tabellenachten aus Rott hatten die ohne eine Auswechselspielerin angetretenen Gastgeberinnen nicht den Hauch einer Chance. Erst recht nicht, als auch noch im Verlauf des Spiels zwei Spielerinnen vom Platz humpelten und verletzungsbedingt aufgeben mussten. Zu neunt beendeten die Upfer Madl das Spiel, in dem sie nur die erste Viertelstunde mithalten konnten. „Die Beste war noch Tiffany Wildfeuer, unsere als Torfrau umfunktionierte Verteidigerin. Sie verhinderte ein zweistelliges Debakel“, so der SCU-Coach.

Kreisliga

SG Bad Tölz - SC Gröbenzell 2:2 (0:1) – Zweimal hatte Gröbenzell geführt. Trotzdem musste sich das Team von Trainer Stephan Franke am Ende mit einem 2:2 zufrieden geben. Lara Fößmeier brachte die SCG-Elf mit einem 25-Meter-Freistoß in Führung. Nachdem die Franke-Mädels den Ausbau der Führung versäumten, kam Tölz nach dem Wiederanpfiff zum 1:1-Ausgleich. Ein Solo über 30 Meter von Elena Vogg konnte danach nur durch ein Foul im Strafraum am Torschuss gehindert werden. Den Elfmeter verwandelte sie zum 2:1. Doch direkt im Anschluss fiel auch schon der Ausgleich per Freistoß. Weil es bereits die Schlussminute war, konnte Gröbenzell daran nichts mehr ändern. (Dieter Metzler)