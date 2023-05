Frauenfußball kompakt: Überacker eilt mit Riesenschritten Richtung Meisterschaft

Von: Dieter Metzler

Eine Spielführerin, die voran geht: Johanna Draude (in Rot) traf zwei Mal per Elfmeter gegen Neuried. © Dieter Metzler

Für die Frauen-Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck sieht es drei Spieltage vor Schluss gut aus. Mehr als nur ein Titel winkt.

Landkreis – Die Spielgemeinschaft aus Grün-Weiß Gröbenzell und SV Lochhausen feiert nach dem Sieg in Höhenrain bereits drei Spieltage vor dem Saisonende vorzeitig die Meisterschaft. Auf einem guten Weg dorthin sind vier Ligen weiter oben auch die Frauen aus Überacker.

Bezirksoberliga

RW Überacker - TSV Neuried 3:1 (1:1) – Einen weiteren Schritt in Richtung Titel haben die Rot-Weißen gemacht und sich gleichzeitig für die deutliche 0:6-Klatsche aus dem Hinspiel revanchiert. Dabei lief es auch im Rückspiel für Überackers Frauen zunächst nicht so, wie es sollte. Zwar hatten die Gastgeberinnen schon in der Anfangsphase genug Chancen, um drei oder gar vier Mal zu treffen. Aber entweder ließen sie die Einschussmöglichkeiten fahrlässig liegen oder aber Neurieds Torfrau parierte stark. Der erste Gäste-Gegenstoß stellte den Spielverlauf dann vollends auf den Kopf. Elisabeth Baier traf zum 1:0 für Neuried (13.).

Davon mussten sich die Titelanwärterinnen erst einmal erholen. Erst mit dem Halbzeitpfiff gelang Johanna Draude per Elfmeter der 1:1-Ausgleich. Fridos Tomangbe war im Strafraum gefoult worden. Und 20 Minuten nach Wiederanpfiff traf Draude erneut vom Punkt aus, nachdem wieder Tomangbe von Arlina Krenzi mit einer üblen Grätsche von den Beinen geholt worden war. Die Übeltäterin musste mit Rot vorzeitig zum Duschen gehen. Und nach einem Standard schlug Überacker dann zum dritten Mal zu – dieses Mal traf Anna Richter per Kopf (72.).

Bezirksliga

SC Pöcking - FC Puchheim 1:2 (0:1) – Gegen die auf einem Abstiegsplatz stehenden Gastgeberinnen kam Puchheim gut ins Spiel. Bereits nach zehn Minuten klingelte es erstmals, als Alina Serter die Führung erzielte. Nachlegen gelang dem Team von Trainer Sascha Widemann aber erst nach einer Stunde durch Verena Huber. Die Chance aufs 3:0 ließen die Puchheimerinnen in der Folge liegen. Stattdessen erzielte Fanny Durach im Gegenzug den 1:2-Anschlusstreffer und es wurde nochmals eng. „Meine Mädels haben kämpferisch gut dagegengehalten“, so Widemann. „Deshalb haben wir verdient drei Punkte mitgenommen.“

Kreisliga

SC Gröbenzell - SV Haunshofen 4:1 (2:0) – Nach einer halbstündigen Anlaufphase platzte der Knoten bei der Elf von Trainer Stephan Franke. Liliane Raths erzielte nach einer Ecke von Cathlyn Franke die überfällige Führung. Kurz vor der Pause staubte Nina Tristl zum 2:0 ab. Im Spiel auf ein Tor verwandelte Franke kurz nach dem Wiederanpfiff einen Freistoß zum 3:0. Charlotte Faaß machte mit dem 4:0 (75.) den Sack zu. Zum Schluss gelang den Gästen noch der Ehrentreffer.

Kreisklasse

SG Bichl - RW Überacker II 1:2 (0:2) – Auf dem Nebenplatz, einem „Rübenacker“, habe man sich reinkämpfen müssen, berichtete RW-Trainer Maximilian Libal. Nach zwei Pfostenschüssen der Gastgeberinnen gelang Andrea Drexl die Führung, die Jessica Amberger nach einem Traumpass von Lisa-Marie Eibl auf 2:0 ausbauen konnte. Im zweiten Durchgang wurde es ein „dreckiges Kampfspiel“ ohne wirkliche Torchancen, so Libal. Nach einem unglücklichen Eigentor der Rot-Weißen brachte man den Vorsprung in einer hektischen Schlussphase ins Ziel.

SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth - FC Penzing 4:1 (3:1) – 15 Minuten Anlaufzeit brauchte die Dreier-Spielgemeinschaft, dann schlug es erstmals im Tor der Gäste ein: Sophia Eberl hatte zu einem Solo von der Mittellinie angesetzt. Nach dem Ausgleich machte es Franziska Merkl der Torschützin des ersten Treffers nach und brachte die SG erneut in Führung. Bis zur Pause erhöhte Anna Drexler auf 3:1. Und nach dem Wiederanpfiff traf Lisa Schmölzl mit ihrem 15. Saisontor zum ungefährdeten 4:1-Endstand

A-Klasse

SV Münsing - SV Adelshofen 0:0 – Seine Hände und Füße würden nicht ausreichen, um die vielen Torchancen aufzuzählen, die seine Mannschaft herausspielte, berichtetet Adelshofens Trainer Michael Griebel. Ein Tor fiel nicht. Stattdessen musste er noch eine Schrecksekunde in der Schlussminute überstehen: Münsing bekam einen Elfmeter, setzte den aber übers Tor.

FSV Höhenrain II - SG Gröbenzell 1:2 (1:0) – Es war ein hartes Stück Arbeit für die SG von GW Gröbenzell und Lochhausen. Am Ende stand aber doch der ersehnte Meistertitel fest. Gegen eine sicher stehende Abwehr der Gastgeberinnen tat sich die SG anfangs schwer. Trotz vieler Chancen sprang zunächst nichts Zählbares heraus. Quasi aus dem Nichts musste die SG kurz vor der Pause auch noch das 0:1 hinnehmen. Doch dann gelang der hochverdiente Ausgleich durch Fanny Matthey. 17 Minuten vor Schluss traf dann Fjolla Krasniqi mit einem Weitschuss zum viel umjubelten 2:1-Sieg. (Dieter Metzler)