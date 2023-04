Frauenfußball kompakt: Gröbenzell hält Anschluss an Spitze - Überacker souverän beim Schlusslicht

Von: Dieter Metzler

Siegreich war das Team vom SC Gröbenzell um Spielführerin Sarah Büllesbach (in Blau). © Peter Weber

Die Frauen von RW Überacker halten weiter Kurs Richtung Landesliga. Und auch der SC Gröebnzell darf noch immer vom Aufstieg träumen.

Landkreis – Auch am letzten Wochenende der Osterferien ruht bei einigen Frauen-Mannschaften der Spielbetrieb, wie zum Beispiel in der Kreisklasse. In der A-Klasse musste die SG GW Gröbenzell/SV Lochhausen nicht nach Wolfratshausen reisen, weil der Gegner das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt hat.

Bezirksoberliga

SpVgg Hebertshausen - RW Überacker 03 (0:3) – Mit einem standesgemäßen Sieg ist der Tabellenführer vom Liga-Schlusslicht aus Hebertshausen zurückgekehrt. Die Rot-Weißen dominierten und gingen durch einen Volleyschuss von Luisa Barth in Führung (42.). Noch vor der Pause gelang den RW-Frauen das 2:0. Aus einem Gestochere heraus netzte Barth erneut ein. In der 75. Minute schloss Elisabeth Löbel einen Alleingang über das halbe Feld erfolgreich zum 3:0 ab. Aufgrund der Überlegenheit ein mehr als verdienter Sieg, meinte am Ende Brain Löbel, der den beruflich verhinderten Cheftrainer Andreas Fasching vertrat.

Bezirksliga

SpVgg Röhrmoos - FC Puchheim 1:0 (0:0) – Mit einer knappen Niederlage im Gepäck haben die Puchheimer Frauen die Rückfahrt vom Tabellenführer Röhrmoos antreten müssen. Trainer Sascha Widemann bezeichnete die Niederlage als sehr ärgerlich, weil das spielentscheidende Tor erst in der 88. Minute fiel. Danach hatte Steffi Fiedler die große Chance zum Ausgleich auf dem Fuß. Überschattet wurde die Begegnung von der schweren Verletzung von Florentine Mazreku, die in der 35. Minute vom Platz musste. „Ich hoffe nur, dass es kein Bänderriss ist“, meinte Widemann. Sein Team war danach sichtlich geschockt von der Verletzung ihrer Mitspielerin.

Kreisliga

SC Gröbenzell - SV Sachsenkam 2:1 (0:0) – Die beiden ärgsten Verfolger des Tabellenführers aus Issing/Fuchstal wollten unbedingt dranbleiben. Nach einem torlosen ersten Durchgang gelang der Elf von Trainer Stephan Franke mit einem Doppelschlag die Entscheidung. Liliane Raths war innerhalb von drei Minuten gleich zweimal erfolgreich. Die Gäste antworteten mit einer robusteren Spielweise, ohne dabei unfair zu agieren. Schließlich wurden ihre Bemühungen in der 74. Minute durch den 1:2-Anschlusstreffer von Elisabeth Schmid belohnt. Mehr ließ die SCG-Elf nicht zu und verteidigte den knappen Sieg erfolgreich bis ins Ziel. „Ein glücklicher, aber dennoch hochverdienter Sieg“, so Thomas Frericks, Teammanager der Gröbenzeller Frauen.

A-Klasse

SV Baiernrain - SV Adelshofen 3:0 (1:0) – „Wir haben gegen die körperlich robusten Gegnerinnen nie wirklich ins Spiel gefunden“, berichtete Adelshofens Trainer Michael Griebel. Kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause geriet der SVA auf die Verliererstraße. Beim 0:2 unterlief Sophia Vogt ein unglückliches Eigentor. Ebenso beim 0:3, als erneut nach einer Flanke durch Lea Schwarz den SVA-Frauen ein weiteres Eigentor unterlief. Während die von Gilching nach Adelshofen gewechselte Sofia Huber ein gelungenes Debüt feierte, musste Eigentorschützin Schwarz mit einer schweren Knieverletzung vom Sanka ins Krankenhaus transportiert werden. (Dieter Metzler)