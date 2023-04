Frauenfußball kompakt: Überacker hält Verfolger auf Distanz - Eigentor als Dosenöffner

Von: Dieter Metzler

Überackers Frauen (rote Trikots) bezwangen den Tabellenzweiten Höhenrain.

Es war ein perfektes Wochenende für die Frauen-Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Alle konnten Siege feiern - darunter auch einige wichtige.

Landkreis – In der Bezirksoberliga und der Kreisklasse standen jeweils richtungsweisende Verfolgerduelle auf dem Spielplan. Beide Landkreisvertreter aus Überacker und aus Aich/Aufkirchen/Wildenroth konnten dabei ihre ärgsten Verfolger in die Schranken weisen.

Bezirksoberliga

RW Überacker - FSV Höhenrain 3:0 (0:0) – Von einem großen Schritt in Richtung Meisterschaft wollte RW-Trainer Andreas Fasching nichts wissen, nachdem seine Mannschaft den ärgsten Verfolger mit 3:0 nach Hause geschickt hat. Die Tabelle sei noch ein wenig „verfälscht“, da einige Mannschaften, darunter auch Wolfratshausen, gegen die Überacker noch zweimal ran muss, weniger Spiele auf dem Buckel haben.

„Es war ein sehr kampfbetontes Spiel gegen Höhenrain“, berichtet Fasching. Insbesondere der plötzliche Temperaturanstieg von acht auf 23 Grad habe den Spielerinnen zum Teil Kreislaufprobleme verursacht. Nach torlosem ersten Durchgang ging der Tabellenführer aus Überacker zunächst durch ein Eigentor von Lisanne Röhrdanz in Führung (51.). „Das war so ein wenig der Dosenöffner“, meint Fasching. Carolin Koston erzielte drei Minuten später das 2:0, und mit dem 3:0 durch Lisa-Marie Eibl (85.) machte der Aufsteiger den Deckel drauf.

Bezirksliga

FC Puchheim - TSV Solln 3:0 (1:0) – Über die gesamte Spielzeit hatte die Elf von Puchheims Trainer Sascha Widemann das Spiel im Griff. Entsprechend viele Torchancen hatten die Puchheimer Frauen, konnten aber nur eine im Anschluss an einen Eckball durch Alina Serter (44.) nutzen. „Zur Pause hätten wir locker 5:0 führen können“, so Widemann. Nach den beiden Treffern in Durchgang zwei von Lena Greiner (52.) und nochmals Serter (54.) habe man das Spiel ruhig nach Hause gespielt, so Widemann.

Kreisliga

SG Bad Tölz - SC Gröbenzell 1:2 (1:1) – Ersatzgeschwächt traten die SCG-Frauen die Reise nach Tölz an. Über lange Zeit sei deshalb auch das spielerische Niveau beim Tabellenletzten überschaubar gewesen, berichtet SCG-Trainer Stephan Franke. In der 25. Minute brachten die Gäste den Ball nicht aus dem Sechzehner und gerieten prompt in Rückstand. Mit einem 30-Meter-Freistoß gelang sieben Minuten später Sarah Nischwitz das 1:1. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung der Wildmoos-Frauen im zweiten Abschnitt erzielte Elena Vogg fünf Minuten vor dem Schlusspfiff den 2:1-Siegtreffer für den Tabellenzweiten.

Kreisklasse

SG Farchant - SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth 1:4 (1:3) – Erst einmal lief die SG aus dem Brucker Landkreis einem frühen Rückstand hinterher. „Wir brauchten einige Minuten, um ins Spiel zu finden“, berichtet Trainer Georg Sigl. Dann aber sorgten Lisa Schmölzl und Adeline Throm binnen weniger Minuten für die Wende. Schmölzl musste nach einem Foul im Strafraum verletzt ausgewechselt werden, den fälligen Strafstoß verwandelte Antonia Nuscheler zum 3:1. In den zweiten 45 Minuten verhinderte zweimal das Aluminium ein höheres Resultat. Dann aber sorgte Franziska Merkl mit ihrem ersten Tor für den auch in der Höhe mehr als verdienten Sieg.

A-Klasse

SG Gröbenzell - SV Baiernrain 2:0 (0:0) – Beim Gipfeltreffen in der A-Klasse verteidigte der ungeschlagene grünweiße Tabellenführer gegen den ebenfalls ungeschlagenen Verfolger erfolgreich die Spitzenposition. Beim Duell der stärksten Offensive gegen die beste Defensive behielt die SG die Oberhand. In einem intensiv geführten Spiel gingen die Gastgeberinnen nach torlosem erstem Durchgang durch Fanny Matthey kurz nach dem Seitenwechsel mit 1:0 in Führung (53.). Mit dem erlösenden 2:0 durch Julia Vorwerk (73.) war die Begegnung entschieden. Der SG dürfte die Meisterschaft kaum noch zu entreißen sein. (Dieter Metzler)