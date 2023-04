Englische Woche und Pokalfinale: Überackers Frauen im Dauereinsatz

Von: Dieter Metzler

RW Überacker (in Rot). © Dieter Metzler

Mit dem Spiel beim SV Saaldorf beenden Überackers Frauen am Samstag, 16 Uhr, ihre Englische Woche. Doch schon zwei Tage später geht‘s weiter.

Überacker – Nach dem 3:0-Heimsieg über den FSV Höhenrain und dem 1:1 beim Verfolger BCF Wolfratshausen will der Tabellenführer auch beim Tabellenvorletzten etwas Zählbares mitnehmen.

Fast 200 Kilometer müssen die RW-Frauen zurücklegen, um beim Liga-Elften anzutreten. „Das ist unser weitestes Auswärtsspiel“, so RW-Trainer Andreas Fasching. Saaldorf ist trotz des Tabellenplatzes gut drauf, meint Fasching. „Die haben Neuried und Eching geschlagen. Wir sind gewarnt. Wir werden versuchen, unsere Power vom Auswärtsspiel in Wolfratshausen in die Waagschale zu werfen.“

Diese Power wird dann schon zwei Tage später am Montag benötigt. Dann empfangen die RW-Frauen den TSV TB München zum Bezirkspokal-Finale (13 Uhr). (Dieter Metzler)