Zugspitz-Kreisliga startet wieder: Geiselbullach will auch in der Meisterrunde ganz nach oben

Der Kampf um Ball und Punkte in der Kreisliga geht wieder los. Dabei gibt es ein Wiedersehen zwischen Geiselbullach (in Gelb) und Maisach (schwarze Trikots). © Peter Weber

Nach 139 Tagen rollt wieder der Ball in den Kreisligen des Zugspitz-Kreises. In diesem Frühjahr wird erstmals im neuen Ligen-System gespielt.

Landkreis – Während es für den TSV Geiselbullach, den FC Aich und den SC Maisach in der Meisterrunde um den Aufstieg in die Bezirksliga geht, kämpfen in der Abstiegsrunde der FC Eichenau, der SC Oberweikertshofen II, der SV Mammendorf und der SC Fürstenfeldbruck um den Klassenerhalt.

Den Auftakt macht am Samstag, 14.30 Uhr, der TSV Geiselbullach. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held empfängt Jahn Landsberg in der heimischen Arena. Der Aufsteiger aus dem Olchinger Norden marschierte eindrucksvoll durch die Vorrunde. „Wir wollen das Bestmögliche herausholen. Es wäre schön, wenn am Ende einer der ersten beiden Plätze herausspringt“, sagt der zwischen den Pfosten stehende Spielertrainer. Um 15.30 Uhr muss der FC Aich beim TSV Peiting ran. „Wir wollen uns sicherlich nicht auf einer ganz guten Hinrunde ausruhen“, sagt Bastian Jaschke. Das M-Wort nahm der FC-Coach allerdings nicht in den Mund.

Maisach will die Favoriten etwas ärgern

Im vergangenen Sommer retteten sich der FC Wildsteig/Rottenbuch und der SC Maisach erst in der Abstiegsrelegation. Wenige Wochen später feierten beide Teams den vorzeitigen Klassenerhalt und den Einzug in die Meisterrunde. „Wir wollen den ein oder anderen Favoriten ärgern“, sagt Christian Schneider. Im Vordergrund steht für den SCM-Coach allerdings, dass „wir uns als Mannschaft weiterentwickeln.“

Geiselbullach und Landsberg starten mit jeweils sechs, Aich und Wildsteig/Rottenbuch mit jeweils vier, Maisach und Peiting mit jeweils zwei Bonuspunkten in die Meisterrunde. Das Team, dass nach der zehn Spieltage dauernden Runde am Ende vorne steht, steigt in die Bezirksliga auf, der Tabellenzweite bekommt in der Aufstiegsrelegation eine zweite Chance.

Abstiegskandidaten mit neuen Trainern

Bei den Teams in der Abstiegsrunde hat sich einiges getan. So stehen beim FC Eichenau und beim SC Oberweikertshofen II mit Markus Wex und Christian Feicht zwei neue Übungsleiter an der Seitenlinie. Weiter zusammen bleiben der SC Fürstenfeldbruck und Victor Medeleanu. Der Coach bekam seine geforderten Verstärkungen, mit denen der Klassenerhalt festgezurrt werden soll. Beim SV Mammendorf hat Felix Mayer zwar weiter das Sagen, aber nur noch bis zum Saisonende. Danach sucht der 27-Jährige eine neue Herausforderung.

Alle vier in der Abstiegsrunde spielenden Landkreis-Teams greifen am Sonntag, 15 Uhr, ins Geschehen ein: Mammendorf in Utting, Eichenau in Unterdießen, Oberweikertshofen in Penzing und der SCF empfängt Weßling. (Dirk Schiffner)