SC Unterpfaffenhofen: Für die Upfer Buam geht’s um alles

Von: Dieter Metzler

Teilen

Franco Simon und sein SC Unterpfaffenhofen brauchen einen Dreier, um die Chance, nächste Saison Bezirksliga zu spielen, zu wahren. © DAGMAR RUTT

Zum wohl wichtigsten Spiel des Jahres brechen die Upfer Buam am Samstag auf: Um 14 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Franco Simon beim MTV Berg an, um mit einem Sieg die Chance zu wahren, auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga zu spielen.

Germering – Um zunächst den Relegationsplatz zu behaupten und um dann den Kampf aufzunehmen, um in einer weiteren Relegationsrunde mit mindestens vier Spielen alles klar zu machen, müssen die Upfer Buam beim bereits feststehenden Absteiger vom Starnberger See drei Punkte holen. Sollte Hellas München in Wolfratshausen gewinnen und die Upfer Buam gleichzeitig verlieren oder gar nur einen Punkt holen, würden die beiden Vereine die Plätze tauschen. Das würde bedeuten, dass die Elf von Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon den bitteren Weg in die Kreisliga beschreiten müsste.

„Wir haben es selbst in der Hand“, stellt Sportdirektor Jürgen Kapfer klar. Man werde sich auf keinen anderen verlassen, sondern nur auf sich selbst. „Wir sind hochmotiviert und gehen erhobenen Hauptes in das Schicksalsspiel.“ Doch Bergs Trainer Wolfgang Krebs und seine Elf hat die letzten vier Begegnungen nicht verloren, sondern ein Unentschieden und drei Siege eingefahren. Jürgen Kapfer: „Ich bin dennoch überzeugt, die Jungs werden alles geben. Ich glaube an unsere Mannschaft.“