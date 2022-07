SC Oberweikertshofen tauscht im Test munter durch: „Dazu sind solche Spiele da“

Der SC Oberweikertshofen unterlag im Test gegen Eintracht Karlsfeld. © Peter Weber

Gegen die Landesliga-Kollegen aus der Südostgruppe Eintracht Karlsfeld hat der SC Oberweikertshofen am Mittwochabend das Testspiel mit 1:2 (0:1) verloren.

Karlsfeld/Oberweikertshofen - Kurz vor der Pause und gleich nach dem Wiederanpfiff schlug jeweils Eintracht-Stürmer Leon Ritter zu. Nach einer Stunde gelang Yenal Strauß für den SCO der 1:2-Anschlusstreffer. „Wir hatten durch unseren Kapitän Alex Greif eine Großchance (26.)“, berichtete Uli Bergmann, Sportlicher Leiter des SCO.

Beim Anschlusstor traf Strauß erst die Querlatte, den abprallenden Ball konnte er dann endgültig im Tor der Eintracht unterbringen. Über das komplette Spiel gesehen war es für den SCO eine verdiente Niederlage, musste Bergmann eingestehen, der die Niederlage aber nicht weiter tragisch nahm. „Trainer Dominik Sammer hat in den zweiten 45 Minuten die komplette Mannschaft ausgewechselt“, so Bergmann, damit jeder weiter Spielpraxis sammeln konnte. „Es ist ein Vorbereitungsspiel, da wird halt auch einiges ausprobiert. Dazu sind solche Spiele eben da“, so Bergmann. (Dieter Metzler)