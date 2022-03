Aichs Lautsprecher Wolfgang Lankes hört nach 20 Jahren auf

Ein Trikot mit Unterschriften gab es vom FC Aich. AUf dem Foto sind (v.l.) Hans Schwarz, Wolfgang Lankes Gerhard Schuster und Bastian Jaschke. © FC Aich

Über 30 Jahre steht Wolfgang Lankes nun schon auf den Fußballplätzen der Region. Jetzt hört der Routinier des FC Aich auf - zumindest bei den Herren.

Fürstenfeldbruck – Zwei Jahrzehnte lang haben die Lankes-Brüder den Fußball im Landkreis Fürstenfeldbruck mitgeprägt. Teils gemeinsam, teils getrennt, sorgten Fabian, Wolfgang und Martin Lankes auf dem Platz für Furore. Jetzt hat Wolfgang Lankes im Alter von 39 Jahren seine Karriere beim FC Aich beendet. Mit einem Abschiedsspiel zog er einen Schlussstrich unter seine Zeit im Herrenfußball – ganz aufhören will er aber nicht.

Er habe zwar gewusst, dass der Verein etwas zu seinem Abschied geplant hatte, aber natürlich nicht genau, was. „Die Überraschung war sowas von gelungen. Es wird mir unvergessen bleiben.“ Zu seinem Abschiedsspiel gaben sich zahlreiche ehemalige Weggefährten wie Andi Neumayer, Flo Baier, Christian Rodenwald oder Christian Obermeier die Ehre. Dass anschließend noch viele Stunden im Clubheim die gemeinsamen alten Zeiten in Erinnerung gerufen wurden, versteht sich von selbst.

Die Bayern wollte ihn nicht, zu den Löwen wollte er nicht

Über drei Jahrzehnte gab es für Wolfi, wie ihn alle rufen, in der Freizeit nichts anderes als den Fußball. Erstmals schnürte er in der F-Jugend beim FC Emmering seine Fußballstiefel, um bereits ein Jahr später zum damaligen großen Sportclub in die Kreisstadt zu wechseln. Und wer weiß, vielleicht wäre dem Brucker der Sprung zu einem der beiden Münchner Traditionsvereine und damit vielleicht ins Profilager gelungen.

Während der C-Jugend absolvierte Lankes sowohl bei den „Blauen“ als auch bei den „Roten“ ein Probetraining. „Sechzig hätte mich genommen“, erinnert sich Wolfi ein wenig amüsiert zurück. „Da wollte ich als Bayern-Fan dann aber doch nicht hin. Als die Absage von der Säbenerstraße kam, konnte ich nun schlecht zu den Löwen gehen, nachdem ich ihnen schon abgesagt hatte.“ Und so blieb er dem Landkreis erhalten.

In seiner Jugend trainierte er unter Bayern-Coach Holger Seitz

Seine erfolgreichste Zeit erlebte Lankes beim Brucker Sportclub, als der Kreisstadtverein unter Präsident Albrecht Huber zu einem Höhenflug ansetzte und mit der ersten Mannschaft in der Bayernliga und der zweiten in der Landesliga kickte. Gern erinnert sich Lankes, der im Unternehmen von Huber den Beruf des Bürokaufmanns erlernte, an seine Trainer Peter Gebele, Udo Schunn und Holger Seitz zurück.

Neben hartem Training gab es aber auch immer viel Gaudi bei den jährlichen Trainingslagern in der Türkei. „Der Barkeeper konnte gar nicht glauben, dass wir unsere Trainingsspiele gegen Teams aus China oder Russland meistens gewonnen haben, nachdem wir stets die Letzten waren, die am Abend zuvor die Bar verlassen hatten“, erzählt der 39-Jährige lachend.

Nach einer Spielerrevolte zog es ihn von Olching zum FC Aich

Lankes, im Grunde genommen ein bodenständiger Spieler, der mit einem Wechsel zu anderen Vereinen wenig im Sinn hatte, folgte im Alter von 25 Jahren dann doch seinem Bruder Martin zum Bezirksoberligisten SC Olching. Hier blieben die drei Lankes-Brüder – auch Fabian war inzwischen nach Olching gewechselt – anderthalb Jahre.

Nach einer Spielerrevolte pausierte Wolfgang Lankes für sechs Monate, um sich, wie bereits seine beiden Brüder, dem Kreisligisten FC Aich anzuschließen. Aich wurde für über ein Jahrzehnt nun die sportliche Heimat der Lankes-Brüder. „Leider haben wir mit dem Club nie den Aufstieg geschafft“, erzählt Lankes. Einmal scheiterte Aich gegen Garmisch in der Relegation. „Dennoch habe ich hier schöne Jahre mit einer tollen Kameradschaft erlebt“, so der langjährige Aicher Spielführer.

Wolfgang Lankes kickt jetzt im Ü40-Team des FC Fürstenfeldbruck

Auch so kannte man Wolfgang Lankes: Im freundlichen Gespräch mit dem Schiedsrichter. © Dieter Metzler

Als Spielführer kam Lankes seine Eigenschaft als Lautsprecher zwar zugute, manchmal holen ihn seine Aussagen aber auch wieder ein. So habe er einmal gesagt, dass er nie in einer Alten-Herren-Mannschaft spielen werde. Doch sein Bruder Martin überzeugte ihn nun vom Gegenteil. Wolfgang Lankes wird seine Karriere in der Ü40 des FC Fürstenfeldbruck ausklingen lassen. In der Elf spielen die landkreisbekannten Oldies der ehemaligen Alten-Liga des SC Fürstenfeldbruck.