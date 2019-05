Grün-Weiß und die letzte Chance zum Aufstieg

B-Klassen-Knüller in Gröbenzell: Maisachs Reserve zu Gast

„Geht’s raus und spielt’s Fußball.“ Das Motto, das einst Franz Beckenbauer als Teamchef der deutschen Weltmeister-Nationalmannschaft im Jahr 1990 ausgab, haben sich in dieser Saison auch die B-Klassisten von Grün-Weiß Gröbenzell und die Kreisliga-Reserve des SC Maisach II zu eigen gemacht. Beim „Spiel der Woche“ am Sonntag, 13 Uhr, im weitläufigen Gröbenzeller Wildmoosstadion geht es für beide Teams um nichts weniger als den Aufstieg. Platz eins oder zwei würden dazu reichen.

Gröbenzell/Maisach – „Geht’s raus und spielt’s Fußball“ – etwas anderes ist den Kontrahenten in dieser Saison auch nicht übrig geblieben. Denn weder die gastgebenden Grün-Weißen noch die Maisacher hatten zu Beginn der Runde Mitte August vergangenen Jahres den Aufstieg in die A-Klasse im Visier. Das liegt an den Umständen, unter denen sie bis jetzt durchs Spieljahr marschierten.

Immer wieder musste Gröbenzells Trainer Roland Schmiedel seine Formation umbauen. „Es hat in der Vorrunde schon Spiele gegeben, wo sechs oder sieben Stammspieler gefehlt haben“, erinnert sich Schmiedel. Studenten auf Vorlesungen oder Kursen, Urlauber, „ganz normale“ Verletzte – gejammert hat Schmiedel nie. „Das ist nicht mein Ding“, sagt er und betont: „Die, die auf dem Platz stehen, haben mein Vertrauen. In jedem Spiel.“

Das gilt auch für die Partie gegen Maisachs zweite Mannschaft. Schmiedel geht da recht optimistisch rein. Die Burschen hätten gut trainiert und wüssten, dass es angesichts von acht Punkten Rückstand so was wie die letzte Chance auf einen der beiden Aufstiegsplätze ist. „Ich habe das noch nicht abgehakt“, sagt Schmiedel. Entsprechend motiviert gehe er als Trainer in die Partie.

Erst mal gar nicht auf der Rechnung hatte auch sein Maisacher Kollege Robert Heiß, dass es zu Platz eins oder zwei reichen könnte. Der Unterbau der Kreisliga-Elf steht momentan punktgleich mit Eichenaus Reserve an der Tabellenspitze und hat einen großen Umbruch erlebt. Viele junge Spieler sind dazugekommen. Manchmal würden auch jetzt noch U19-Junioren eingesetzt. Heiß hat das in die Lage versetzt, Konkurrenzdruck aufzubauen. „16 Mann im Training, das ist eine tolle Basis“, freut er sich. „Irgendwann hast du dann diesen Lauf, der dich an die Spitze trägt.“ Sein Team ist auf den Geschmack gekommen. Heiß: „Wir wollen nicht nur aufsteigen, wir wollen auch Erster bleiben und Meister werden.“ HANS KÜRZL