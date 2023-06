Frauenfußball kompakt: Zwei Freistoß-Tore ebnen RW Überacker den Weg zum Titel

Von: Dieter Metzler

Teilen

Nach dem Heimsieg über den TV Altötting kannte der Jubel bei RW Überacker kein Halten mehr. © Dieter Metzler

Eine spannende Saison geht bei den Frauen-Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck zu Ende. Für ein Team gab es nochmals einen Titel.

Landkreis – Die Frauen aus Überacker haben es geschafft. Im Fernduell mit dem BCF Wolfratshausen verteidigte das Team von Trainer Andreas Fasching am Samstag seinen Zwei-Punkte-Vorsprung und legte einen einmaligen Durchmarsch in die Landesliga hin. Zum 60-jährigen Vereinsjubiläum steigen damit neben den beiden Herrenmannschaften auch die beiden Frauenteams auf. Eine einmalige Erfolgsgeschichte in der Historie des Vereins.

Bezirksoberliga

RW Überacker - TV Altötting 3:1 (1:1) – Über 300 Zuschauer erlebten das Saisonfinale der Frauen-Elf in Überacker. Und ausgerechnet Trainer Andreas Fasching musste bei wichtigsten Spiel des Jahres passen. Als Trauzeuge bei der Hochzeit seines Bruders konnte der Coach den Erfolg seiner Elf nur über den Live- Ticker verfolgen. „Der war aufgeregter als wir“, meinte dazu Interims-Coach Maximilian Libal, der Trainer der zweiten Mannschaft.

Zunächst verlief das Spiel für RW alles andere als vielversprechend. Die Gäste aus Altötting wollten den Rot-Weißen die Suppe versalzen. Erst bewahrte Überackers Torfrau Isabella Gimmy ihre Mannschaft vor einem frühen Rückstand, dann rettete die Querlatte. Doch nach zehn Minuten war das Glück der Gastgeberinnen aufgebraucht. Nina Urban markierte das 1:0 für Altötting. Sollten die Rot-Weißen also tatsächlich einen Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem vorletzten Spieltag noch verspielen?

Spielführerin Johanna Draude hatte da etwas dagegen. Zehn Minuten vor der Pause versenkte sie einen Freistoß aus 18 Metern zum 1:1. Nach Vorlage von Fridos Tomangbe brachte Carolin Koston Überacker in Führung (53.). Danach rissen die Gastgeberinnen das Spiel an sich. Doch erst sechs Minuten vor dem Schlusspfiff sorgte Draude mit einem weiteren Freistoßtor für die Entscheidung – und auf dem Platz brachen alle Dämme.

Bezirksliga

SV 1880 München - FC Puchheim - 5:3 (2:2) – Trotz der Niederlage beendete der FC Puchheim die Saison auf dem dritten Tabellenplatz. Es war nur noch ein lockerer Sommerkick, so FCP-Trainer Sascha Widemann. Es ging um nichts mehr für beide Mannschaften. „Die Elf, die körperlich mehr zu Sache ging, gewann letztlich das Spiel“, so der Trainer. Zweimal konnte Puchheim im ersten Durchgang einen Rückstand wettmachen. Zunächst erzielte Lena Greiner das 1:1 und kurz vor der Pause Alina Serter das 2:2. Im zweiten Durchgang zog 1880 auf 4:2 davon. Nadine Bals konnte nochmals auf 4:3 verkürzen. Den Schlusspunkt setzten die Gastgeberinnen. „Aufgrund der vielen Ausfälle durch Verletzungen bin ich am Ende mit dem dritten Platz zufrieden“, so Widemann.

Kreisliga

SG Issing - SC Gröbenzell 1:0 (1:0) – Mit Bus und vielen Fans reiste Gröbenzell zum Tabellenführer nach Issing. Man wollte im letzten Saisonspiel mit einem Sieg Issing vom Thron stoßen und noch Meister werden und aufsteigen. Doch bereits nach acht Minuten geriet der SCG vor 200 Zuschauern in Rückstand. Trotz einer Zeitstrafe und in Unterzahl versuchte man alles, allerdings vergeblich. „Die Mannschaft hat Großartiges heuer geleistet, auch wenn es nicht ganz gereicht hat“, sagt Trainer Thomas Frericks. In der kommenden Saison werde man einen neuen Anlauf nehmen.

Kreisklasse

RW Überacker II - SG Farchant 6:0 (4:0) – Mit einem halben Dutzend Tore verabschiedete sich die Elf von Trainer Maxi Libal aus der Kreisklasse und freut sich auf die Kreisliga. Es war ein Libal-Festival, denn Maria Libal konnte gleich fünfmal einnetzen. Den Treffer zum 5:0 steuerte Pia Rieber bei. „Es war ein ungefährdeter Sieg“, so Libal. Punktgleich mit dem Meister SC Eibsee beendeten die Rot-Weißen aufgrund des direkten Vergleichs die Saison als Tabellenzweiter.

SG Egling - SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth 2:3 (2:0) – Zur Halbzeitpause roch es nach einer klaren Niederlage zum Saisonabschluss für die SG von Trainer Georg Sigl. 0:2 lag die Landkreis-Spielgemeinschaft hinten. Doch mit neuer Taktik startete sie im zweiten Durchgang die Aufholjagd. Anna Drexler verkürzte per Elfmeter auf 2:1, und durfte wenig später nach einem Handspiel gleich nochmals vom Punkt aus antreten. Mit ihrem ersten Tor in dieser Saison bescherte Anna-Lena Renne den Gästen schließlich noch den versöhnlichen Saisonabschluss auf Tabellenplatz drei.

A-Klasse

Jahn Landsberg - SV Adelshofen 6:2 (3:1) – Nach einer Niederlage in Landsberg beendet die Mannschaft von Trainer Michael Griebel die Saison als Tabellenfünfter. „Wir hatten mehr Ballbesitz, aber Landsberg den besseren Konterfußball“, brachte es Griebel auf den Punkt. Alina Teschke gelang zwischenzeitlich das 1:1. Simone Koller konnte den SVA nochmals auf 2:3 heranbringen. „Es gab für uns genügend Chancen, um das Spiel zu drehen und erfolgreicher zu beenden“, so Griebel. (Dieter Metzler)