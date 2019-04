Feiertage sind für das Schlusslicht ein Stresstest

Landesliga

von Andreas Daschner

Kein ruhiges Osterfest steht dem SC Oberweikertshofen bevor: Der Noch-Landesligist muss als Schlusslicht gleich zweimal innerhalb von 48 Stunden ran. Dem Heimspiel am Samstag, 16 Uhr, gegen Kempten folgt am Ostermontag, 15 Uhr, die Nachholpartie in Egg.

Oberweikertshofen – Manager Uli Bergmann plant unterdessen bereits kräftig für die Bezirksliga. Mindestens 40 Prozent des Personals wird wohl ausgetauscht. Aber nicht nur Spieler braucht der Dorfverein. Auch ein neuer Trainer steht auf der Einkaufsliste. Nach der Trennung von den Basta-Brüdern sieht sich die Mannschaft nun selbst in der Verantwortung. „Ich erwarte eine Reaktion“, sagt Bergmann. Die Übungseinheiten unter der Woche leiteten die Kapitäne Ömer Kanca und Alexander Greif. Kanca hatte heuer schon einmal interimsweise die Verantwortung, nachdem Sven Kresin und Qemajl Beqiri die Brocken in der Hinrunde hingeworfen hatten. In Sachen Punktausbeute hatte er seinerzeit aber auch nicht mehr Glück als Vorgänger und Nachfolger.

Am Samstag steht dem Interimsduo zudem nur ein kleiner Kader zur Verfügung. 13 Mann hat Bergmann gezählt. Daniel Jais ist beruflich unterwegs, der erst im Winter gekommene Stürmer Eldar Mulic (19) hat sich bereits verabschiedet. Außerdem steht auch die junge Garde nicht für die Landesliga zur Verfügung. „Wir wollen die U19 im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga unterstützen.“ Die für die kommende Saison eingeplanten Youngster werden deshalb ebenso wieder im Juniorenteam aktiv sein wie die Winterzugänge Goran Kozomora und Bozo Plavsic. ANDREAS DASCHNER