Basta! Oberweikertshofen wirft die Trainerbrüder raus

Landesliga-Schlusslicht zieht Konsequenzen

von Andreas Daschner schließen

Der Neubeginn beim SC Oberweikertshofen startet bereits jetzt: 24 Stunden nach der 0:1 (0:1)-Niederlage in Landsberg hat sich das Landesliga-Schlusslicht am Sonntagnachmittag mit sofortiger Wirkung von den Trainerbrüdern Niko und Riccardo Basta getrennt. Bis zum Saisonende soll die Mannschaft die Übungseinheiten selbst organisieren.

Oberweikertshofen – Von Durchhalteparolen werden beim Dorfklub inzwischen Abstand genommen. Bei acht noch ausstehenden Partien und 15 Punkten Rückstand zu den Relegationsrängen ist der Gang in die Bezirksliga wohl nur noch theoretisch zu vermeiden. Der Blick geht deshalb bereits in Richtung Bezirksliga.

Die Leistung in Landsberg war jedenfalls nicht der Grund für die zu diesem Zeitpunkt doch überraschende Trennung von den Basta-Brüdern. Denn sogar der Tabellenführer wirkte vom starken Auftritt der Weikertshofener beeindruckt. „Wir wollen jetzt mit dem Neuanfang beginnen“, sagt Manager Uli Bergmann mit besonderer Betonung auf „jetzt“. Dementsprechend trat der Dorfverein mit einer jungen Aufstellung am Lech an.

Präsident Sepp Kraut steht hinter der von Bergmann angestrebten Verjüngung der Mannschaft und sprach zwei Spielern, die künftig eine Schlüsselrolle einnehmen sollen, ein Sonderlob aus: Felix Hochholzer und Kevin Roth. Kraut: „Hochholzer hat sogar Landsbergs Topstürmer Muriz Salemovic an die Leine gelegt.“

„Die Jungen haben alle Verträge unterschrieben oder per Handschlag ihre Zusage gegeben“, sagt Bergmann. Die Funktionäre wollen die Truppe nun noch mit dem einen oder anderen Routinier ergänzen und schauen dabei durchaus in die eigenen Reihen. Nur zu gerne würde man den im Winter gekommenen Dario Tomic halten. Kraut bescheinigt dem kroatischen Ex-Profi auch in Landsberg eine Topleistung: „Er ist hinten sicher gestanden und hat auch nach vorne viel gemacht.“ Nur ein Tor blieb Tomic trotz guter Chance verwehrt. Ob der Kroate bleibt, ist noch offen. „Wir sind bei den Verhandlungen ganz am Anfang“, sagt Bergmann.