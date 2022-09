Geiselbullach entscheidet Derby knapp für sich - Maisach bleibt auf Drei

Teilen

Der SC Maisach (dunkle Trikots) hatte im Derby gegen Geiselbullach meist das Nachsehen. Foto: Peter weber © Peter weber

„Bullach hat das Tor gemacht, wir nicht.“ Mit dieser mehr oder wenigen einfachen Erklärung umschrieb Maisachs Trainer Christian Schneider die 0:1 (0:1)-Niederlage im vorgezogenen Derby des 7. Spieltages gegen den TSV Geiselbullach.

Landkreis – Das Tor des Abends erzielte Maximilian Blum. Der 31-Jährige stand nach 13 Minuten goldrichtig und nickte per Kopf nach Flanke von Martin Held zum siegbringenden Tor ein. Ansonsten hatte der Spitzenreiter kaum nennenswerte Tormöglichkeiten. Auch weil die Geiselbullacher „auf dem Zahnfleisch“ nach Maisach anreisten. 14 Ausfälle hatte Spielertrainer Stefan Held zu verzeichnen. So mussten in der zweiten Halbzeit sogar Akteure aus der A-Klassen-Reserve ran. Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Franz Bernlochner (Haag) drängten die Hausherren auf den Ausgleich. Louis Stehle traf nur die Latte (47.), Nico Riedl den Pfosten (49.). Zudem entschärfte TSV-Spielertrainer Stefan Held einen –allerdings auch etwas zu unplatziert – geschossenen Handelfmeter von Stefan Heiß (50.).

„Da hätten sie den Ausgleich verdient gehabt“, gab dann auch Held freimütig zu. „Am Ende war es ein Sieg des Willens“, freute sich Held über den sechsten Sieg im siebten Spiel. In der traditionell hektischen Schlussphase sah dann Held wegen Meckerns noch die Ampelkarte, doch die letzten Sekunden überstand der Ligaprimus auch in Unterzahl. Weiterhin souverän (sechs Siege, ein Unentschieden) thront der Aufsteiger an der Tabellenspitze. „Jetzt sind wir Herbstmeister“, stellte Held fest. Den Spitzenplatz wolle man sich bis zum Ende der Ruck-Zuck-Saison (Ende Oktober) nicht mehr nehmen lassen.

Der SC Maisach verharrt zunächst weiterhin auf dem dritten Platz. Am Saisonende würde das zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde reichen. Am Sonntag können der SC Weßling (gegen Aich), der SV Mammendorf (gegen Oberweikersthofen) und der FC Eichenau nach Punkten gleichziehen. Die Starzelbacher müssen beim bisher glücklosen SC Fürstenfeldbruck antreten. Die Kreisstädter hecheln ihren eigenen Ansprüchen hinterher, könnten sich aber mit einem Sieg wieder in den Kampf um die Aufstiegsrunde zurückmelden.

In Eichenau haderte Coach Willi Kalichmann zuletzt mit der Trainingsbeteiligung und den entsprechenden Ergebnissen auf dem Platz. In der Liga setzte es zwei Pleiten und auch der dürftige Pokalerfolg im Elferschießen bei B-Klassist SV Althegnenberg taugt nur bedingt zu Optimismus. Alle drei Partien werden um 14 Uhr angepfiffen. (DIRK SCHIFFNER)