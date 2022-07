Geiselbullach-Keeper Stefan Held erzählt: So erzielte er per Abschlag ein Tor

Fassungsloser Jubel: Nach seinem Traum-Tor ging TSV-Keeper Stefan Held (r.) erst einmal in die Knie. Derweil stürmen seine Teamkollegen herbei. © Screenshot BFV Youtube

Dieses Tor geht viral: Gut 600 000 mal ist Stefan Helds Treffer per Abschlag beim Erdinger Meistercup allein schon auf TikTok angeklickt worden.

Geiselbullach – Wie der seinem Namen gerecht gewordene Held darüber denkt, erzählt er Tagblatt-Reporter Hans Kürzl.

War das Ding so beabsichtigt? Kann man das üben?

Das Tor war wirklich so gewollt, mir ist im Spiel schon aufgefallen, dass der Torwart sehr offensiv steht. Ich habe in der Situation dann einfach den Versuch starten wollen, das Tor zu machen, was dann auch geklappt hat. Abschläge gehören generell zu den Möglichkeiten, die ein Keeper nutzen kann, um ein Spiel schneller zu machen. Deshalb kann so eine Technik auch trainiert werden.

Was geht einem in dem Moment durch den Kopf, wenn man bemerkt, der ist drin?

In dem Moment war ich einfach glücklich, der Mannschaft geholfen zu haben. Dadurch, dass wir 1:0 gegen einen Landesligisten gewonnen haben, war das Tor natürlich extra schön. Es war ja das entscheidende.

Musste der glückliche Schütze dann was springen lassen?

Dadurch, dass es ein besonderer Moment für jeden Torwart ist, hat die Mannschaft das ein oder andere Kaltgetränk gefordert – und es auch erhalten.

Das Interview führte Hans Kürzl.