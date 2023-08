Geiselbullach bleibt weiter ohne Sieg

Unentscheiden: Der TSV Geiseilbullach (gelbe Trikots) und der SC Unterpfaffenhofen haben sich 2:2 getrennt. Foto: PEter weber © Peter Weber

Der TSV Geiselbullach und der SC Unterpfaffenhohen haben sich die Punkte geteilt. Zufrieden war damit aber nur der SCU.

Geiselbullach – „Wir haben unser Minimalziel erreicht.“ Franco Simon, Coach des SC Unterpfaffenhofen, zeigte sich zufrieden mit dem 2:2 (2:2)-Unentschieden beim TSV Geiselbullach. In einem intensiven, aber nie unfairen Derby musste sich der Gastgeber zum zweiten Mal in Folge mit einer Punkteteilung begnügen. Entsprechend unzufrieden war Stefan Held nach dem Spiel.„Wir hatten die klareren Torchancen, hätten den Sieg eher verdient gehabt.“ Doch noch haben die Bullacher ihr Zielrohr nicht richtig justiert.Zumindest in der Anfangsphase waren die Hausherren vor 150 Zuschauern schnell auf Betriebstemperatur. Nach einer schönen Seitenverlagerung flankte Alessandro Einertshofer das Spielgerät perfekt auf den Fuß von Dominik Dierich. Der Rückkehrer hatte keine Mühe zur frühen Führung einzuschieben (4.).

Im Gegenzug konnte Till Steinert mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze für Unterpfaffenhofen ausgleichen. Doch nur fünf Minuten später jubelten wieder die Hausherren. Wieder war es Dierich, der aus der Nahdistanz einschieben konnte. „Er weiß einfach, wo das Tor steht“, gab es auch von Simon ein kleines Lob.

SCU-Coach hadert mit der Abwehr

Mit seiner Defensivabteilung ging er dagegen etwas härter ins Gericht. „Die Gegentreffer waren zu einfach.“ Im Gegensatz zu den ersten beiden Auftritten (3:0 in Eichenau und 3:1 gegen Maisach) traten die Upfer Buam diesmal nicht so dominant auf. Bullach war das spielbestimmende Team.

Statt dem 3:1 fiel in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte der Ausgleich für die Gäste durch Thomas Bakalorz. Frei vor Held behielt Bakalorz die Nerven.

Geiselbullach war am Sieg dran

In der zweiten Halbzeit waren die Bullacher dem Siegtreffer näher, Unterpfaffenhofen fiel nicht viel ein. Geiselbullachs in dieser Saison noch torloser Stürmer Lukas Bründl scheiterte zweimal an der Querlatte (70., 80.). Auf der anderen Seite hatte Florian Grasl den Siegtreffer auf den Fuß, doch Kevin Jurinek stibitzte seinem besser postierten Sturmkollegen das Spielgerät vom Fuß (82.).

Nach dem zweiten Remis ist bei den Geiselbullachern ein wenig Tristesse eingekehrt. „Zwei Punkte sind zu wenig“, sagte Held. „Nächste Woche muss der Knoten platzen.“ Die weiterhin ungeschlagenen Unterpfaffenhofener thronen dagegen nach dem dritten Spieltag weiterhin an der Tabellenspitze der Gruppe 3.