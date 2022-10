Aich bleibt nach Remis gegen Mammendorf weiter ungeschlagen

Kreisliga kompakt: Geiselbullach wird Meister - Maisach wahrt Aufstiegschance

Teilen

Die umstrittenste Szene des Spiels: Das Foul geschieht eindeutig außerhalb des Strafraums, doch es gab einen Elfmeter für Maisach, den Ludwig Steinhart verwandelte. © Peter Weber

Die erste Entscheidung in der Kreisliga ist gefallen: Der TSV Geiselbullach sichert sich den Meistertitel. Dennoch wird es am letzten Spieltag noch spannend.

Landkreis - Mit einem Sieg über Oberweikertshofens Zweite ist Geiselbullach der Titel nicht mehr zu nehmen. Maisach siegt im Derby gegen Fürstenfeldbruck. Während Aichs Serie hält, kann Eichenau nur Schadensbegrenzung betreiben.

Maisach darf weiter von der Aufstiegsrunde träumen

Nur noch ein Sieg fehlt dem SC Maisach, um im kommenden Frühjahr an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga teilzunehmen. Am Sonntag gewannen die Maisacher im Derby beim SC Fürstenfeldbruck mit 5:2 (2:1). Der Sieg sei auch in der Höhe verdient, meinte ein zufriedener Maisach-Coach Christian Schneider. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können, doch leider „haben wir unsere Angriffe zu unsauber ausgespielt“. Auch Brucks Coach Victor Medeleanu haderte mit der einen oder anderen vergebenen Großchance. „Wir spielen gut mit, aber dann leisten wir uns immer wieder Fehler.“

Die 100 Zuschauer im Klosterstadion sahen ein kurzweiliges Derby. Nach zehn Minuten gingen die Maisacher in Führung. Das Gastgeschenk von Brucks Tormann Marcel Kemmerer nahm Louis Stehle dankend an. Nach einer halben Stunde glich Collis Ojo für den SCF aus, doch mit dem Pausenpfiff schoss Kapitän Ludwig Steinhart Maisach mit einem fragwürdigen Elfmeter wieder in Führung. Als Markus Schneider fünf Minuten nach Wiederanpfiff das 3:1 für Maisach erzielte, schien die Vorentscheidung gefallen. Doch mit einer Slapstickeinlage von Maisachs Schlussmann Martin Deubzer schöpfte der SCF Hoffnung. Ferenc Ambrus schob den Ball ins leere Tor (53.).

Eine Viertelstunde vor dem Ende war die Brucker Moral gebrochen. Die Freistoßflanke von Steinhart nickte Markus Schneider über die Linie. Die letzten Zweifel am Derbysieg beseitigte der eingewechselte Ahmed Abdulahi nach 86 Minuten, der nach einem eher lustlos ausgeführten Freistoß von Ferenc Ambrus einen Konter vollendete. Am Wochenende kommt es zum Fernduell zwischen Maisach und Weßling um den dritten Platz. Pikant: Maisach empfängt den TSV Geiselbullach, Weßling muss zum FC Aich. Genau die beiden Mannschaften sind seit einigen Wochen für die Aufstiegsrunde qualifiziert.

Geiselbullach jubelt über Meisterschaft

Der TSV Geiselbullach sicherte sich einen Spieltag vor dem Saisonende den Meistertitel in der Kreisliga 3. Dafür genügte der Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held ein – wenn auch schmuckloser – 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Oberweikertshofen II. Weikertshofens verletzter Kapitän Christoph Hainzinger, der den erkrankten Cheftrainer Robert Böttcher am Spielfeldrand vertrat, zeigte sich enttäuscht: „Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Das war ein richtig geiles Spiel von uns, kämpferisch überragend.“ Vom Spitzenreiter Bullach sei er dagegen enttäuscht gewesen. „Die haben nur mit langen Bällen gespielt.“ Deren Spielertrainer Stefan Held sah die Sache etwas anders: „Wir hatten das Zepter in der Hand“, hielt Held dagegen.



Auf schwierigem Geläuf fand das Geschehen größtenteils zwischen den Strafräumen statt. Beide Teams hatten jeweils eine gute Einschussmöglichkeit. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff hatte der eingewechselte Robert Olescher den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch freistehend an TSV-Schlussmann Held.

Zehn Minuten zuvor durften die Bullacher Fans jubeln. Zunächst landete Jens Bürgers Schuss noch am Innenpfosten, doch den Abpraller bugsierte Lucas Wizani unglücklich über die eigene Torlinie. Damit war der Meistertitel sicher.

Aich bleibt nach Remis gegen Mammendorf weiter ungeschlagen

Richtig glücklich war nach dem 1:1 (0:1)-Unentschieden zwischen dem SV Mammendorf und dem FC Aich weder SVM-Trainer Felix Mayer noch sein Aicher Kollege Bastian Jaschke. Wobei Jaschke etwas zufriedener wirkte, fiel der Ausgleich für den Tabellenzweiten doch erst in der 88. Minute. Auch wenn der Szene ein fragwürdiger Freistoßpfiff von Schiedsrichter David Becker (Penzberg) am Aicher Strafraum vorausging. Mayer: „Allerdings haben wir es auch schlecht verteidigt.“ Aichs Torjäger Manuel Milde war der Nutznießer und glich aus.



In der ersten Halbzeit hatten beide Teams ihre guten Phasen. In den ersten Minuten hatte Florian Skoff zweimal die Führung auf dem Fuß, auf der Gegenseite ließen die Brüder Quirin und Manuel Milde die Aicher Führung liegen. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach 64 Minuten traf Johannes Erbele mit einem strammen Schuss aus 13 Metern zur Mammendorfer Führung. Doch wieder brachten die Gastgeber sie nicht über die Zeit. Trotz des späten Ausgleichstreffers war Mayer mit der „couragierten Leistung meiner Mannschaft“ zufrieden. Aich bleibt im neunten Spiel in Folge ungeschlagen.

Eichenau startet Aufholjagd zu spät

„Der Wille war da, aber letztlich hat uns die Durchschlagskraft gefehlt.“ Das sagte Willi Kalichmann, Trainer des FC Eichenau, nach der 2:4 (0:1)-Niederlage beim SC Weßling. Während für die Starzelbacher der Zug in Richtung Aufstiegsrunde abgefahren ist, bleiben die Kicker aus dem Nachbarlandkreis im Rennen um den Platz drei dabei. Im Fernduell mit dem SC Maisach benötigen die Weßlinger neben einem eigenen Sieg Schützenhilfe von Spitzenreiter TSV Geiselbullach, die am letzten Spieltag in Maisach antreten.



„Wir hatten uns viel vorgenommen“, sagte Kalichmann. Doch am Ende ging die Systemumstellung nach hinten los. Nach 25 Minuten schoss Weßlings Torjäger Benedikt Wunderl seine Farben in Führung. Das 2:0 durch Yannick Neurath fiel durch einen blitzsauberen Konter. Beim dritten SCW-Tor – Sebastian Glasz versenkte einen 20-Meter-Freistoß – machte Eichenaus Schlussmann Maximilian Tretschok keine gute Figur. „An ihm lag es aber nicht“, betonte Kalichmann. Beim 4:0 schlief schließlich die gesamte FCE-Hintermannschaft. Die Eichenauer Treffer durch Marco Wex (84.) und Christian Trasberger (89.) fielen zu spät. Am Sonntag geht es zum Abschluss gegen Schlusslicht SC Fürstenfeldbruck. „Da wollen wir noch mal punkten und in der Tabelle einige Plätze gut machen“, kündigte Kalichmann an. (Dirk Schiffner)