Gipfeltreffen bei derFahrstuhl-Elf im Westen

Spiel der Woche in der A-Klasse

von Hans Kürzl schließen

Landsberied/Türkenfeld – Vor den Osterferien spielte das Wetter dem Gipfeltreffen in der A-Klasse einen Streich. Am Pfingstmontag, 15 Uhr, wird es für den gastgebenden FC Landsberied und den TSV Türkenfeld auf jeden Fall im zweiten Versuch klappen.

Es ist zwar ein Duell des Ersten gegen den Zweiten geblieben. Doch aus dem Nachhol- ist kurz vor Saisonschluss ein echtes Endspiel geworden, in dem sich die Vorzeichen doch gewandelt haben.

Die markanteste Rückblende beschreibt Türkenfelds Trainer Hans-Georg Wolf so: „Vor Ostern waren wir sechs Punkte weg. Da haben wir nicht unbedingt daran gedacht, dass wir noch so herankommen.“ Doch der TSV legte in der Rückrunde eine Serie hin, wie sie der FCL aus der Vorrunde kannte. Die Motivation bezieht der TSV weniger aus dem direkten Aufeinandertreffer, sondern aus dem unglücklichen Scheitern in der Relegation der Vorsaison. „Die wollen wir unbedingt vermeiden, deshalb wollen wir Meister werden“, so Wolf. Sogar eine gewisse Nervosität will er seiner Mannschaft zugestehen. „Das erhöht die Konzentration.“ Jeder wisse, dass man den Direktaufstieg nun selber in den Beinen hat. „Es ist wichtig zu wissen, dass wir das aus eigener Kraft schaffen können“, sagt Wolf.

Angespannter wirkt Landsberieds Fußballchef Max Bals. Er spricht von einer durchwachsenen Rückrunde, „in der wir nicht so in die Gänge gekommen sind“. Man habe auch einige angeschlagene Spieler. „Jetzt erst recht“, gibt sich Bals als Parole aus. Immerhin hatte auch der FC als potenzielle Fahrstuhlmannschaft zuletzt als Absteiger einen sportlichen Missgriff zu korrigieren. Bals hat im Dorf und in der Mannschaft schon eine gewisse Endspielstimmung ausgemacht, die er als positiv empfindet.

Vor dem Nachholspiel müssen beide Mannschaften am Samstag aber erst noch andere Pflichten erfüllen: Türkenfeld bei Oberweikertshofen III, Landsberied daheim gegen Adelshofen. hk