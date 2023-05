Frauenfußball in FFB: Gröbenzell bleibt im Meister-Rennen – auch Überacker erkämpft Dreier

Auch ersatzgeschwächt reicht es zum Sieg

Von Dieter Metzler schließen

Mit einem 4:1 Auswärtssieg in Gilching bleibt der SC Gröbenzell weiter im Rennen um die Meisterschaft.

Fürstenfeldbruck – Auch die Spielgemeinschaft von Grün-Weiß Gröbenzell und Lochhausen gab sich als bereits feststehender Meister im Derby gegen Adelshofen keine Blöße und fuhr einen Kantersieg ein.

Bezirksoberliga

TSV Eching - RW Überacker - 0:1 (0:1) – Es war das erwartet schwere Spiel in Eching, berichtete RW-Trainer Andreas Sammer. Torchancen auf dem großen Platz waren Mangelware. Eching kam gegen die gut stehende Defensive des Tabellenführers aus Überacker zu keiner echten Torchance. RW-Freistoß-Spezialistin Johanna Draude sorgte kurz vor der Pause für die 1:0-Führung der Rot-Weißen. Zwei weitere Chancen konnte Überacker nicht verwerten. Auch hätte der Tabellenführer nach Ansicht von Fasching einen klaren Strafstoß erhalten müssen.

Bezirksliga

FC Puchheim - TSV Rott/Lech 2:2 (1:1) – Ein Remis reichte Puchheim, um die Verfolger aus Rott auf Distanz zu halten. In einem ausgeglichenen ersten Durchgang brachte Alina Serter die FCP-Frauen in Führung (7.). Den Gästen gelang nach einer halben Stunde der Ausgleich. Ein verschossener Strafstoß und ein Lattentreffer verhinderten den zweiten Treffer der Elf von Trainer Sascha Widemann. Mit einem sehenswerten Freistoßtor aus 35 Metern brachte Verena Huber dann die FCP-Elf wieder nach vorne, doch die Gäste aus Rott konnten zehn Minuten später erneut ausgleichen.

Kreisliga

TSV Gilching II - SC Gröbenzell 1:4 (1:4) – Nur zu Elft traten die ersatzgeschwächten Gröbenzellerinnen in Gilching an. Zu allem Unglück ging der TSV durch einen Strafstoß auch noch in Führung. Gestärkt durch eine Trinkpause drehten die SCG-Frauen den Spieß aber um. Innerhalb von fünf Minuten waren Elena Vogg und Madlen Hiereth erfolgreich. Catlyn Franke traf vom Punkt. Nach dem 4:1 von Selina Franke kurz vor der Halbzeit war die Partie entschieden. In den zweiten 45 Minuten dominierten die Gäste weiterhin, ohne jedoch noch zu einem weiteren Treffer zu kommen.

Kreisklasse

SG Bichl - SG Aich 3:1 (2:1) – Der Tabellenführer aus dem Brucker Landkreis begann vielversprechend. Bereits nach zehn Minuten traf Lisa Schmölzl mit ihrem 16. Saisontor zum 1:0. Doch schon zwei Minuten später läutete Gianna Zavattieri mit dem 1:1 die Wende ein. Sie brachte ihr Team auch mit 2:1 in Führung und Nathalie Herlan sorgte zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff für die Entscheidung. „Meine Mannschaft ließ alles vermissen, was sie sich in den letzten Spielen erarbeitet hat“, sagte Trainer Georg Sigl enttäuscht.

RW Überacker II - SG Eglfing 4:3 (3:1) – Den Unterschied machte Maria Libal aus. Die Stürmerin aus Überacker erzielte alle vier Treffer. „Wir haben stets im richtigen Moment unsere Gegenstöße anbringen können“, berichtete Trainer Maximilian Libal. Hektisch wurde die Schlussphase, als nach einer 3:1 Führung Eglfing zum 3:3 ausgleichen konnte. Doch drei Minuten vor Schluss war Libal zur Stelle. Mit dem Sieg schloss Überacker II zu den beiden Führenden aus Aich und Eibsee-Grainau auf.

A-Klasse

SG Gröbenzell - SV Adelshofen 8:1 (4:0) – Der frisch gebackene Meister kannte keine Gnade und fertigte die Derby-Gäste kompromisslos ab. „Wir haben nur 20 Minuten mitspielen können“, berichtete SVA-Trainer Michael Griebel. Langzeit-Urlauberin Alina Teschke blieb es vorbehalten, mit einem direkten Freistoß den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 6:1 zu erzielen.