Gratis-Radl am Bahnhof: Viele demoliert, eines schon ganz verschwunden

Der kostenlose Rad-Verleih am Gröbenzeller Bahnhof kommt gut an. Allerdings gehen nicht alle mit den Drahteseln pfleglich um – einer ist sogar schon ganz verschwunden.

Seit Juli kann man sich am Gröbenzeller Bahnhof gratis Räder ausleihen.

Die Bilanz nach etwa vier Wochen ist ernüchternd.

Trotzdem will die Gemeinde die Anzahl der Räder aufstocken.

Gröbenzell – Seit Juli gibt es die Leihräder am Bahnhof. Vier Wochen später ist die Bilanz recht ernüchternd: Eines der insgesamt 25 Räder ist bereits verschwunden und neun der verbliebenen 24 sind bereits wieder reparaturbedürftig. Bei einigen muss die Beleuchtung in Ordnung gebracht werden, bei anderen sind die Reifen platt.

Ein Gröbenzeller Bürger hat sogar einen fast schon brutalen Umgang mit den Drahteseln beobachtet: Drei Burschen, er schätzt sie auf 16, 17 Jahre, sind an einem frühen Nachmittag immer wieder aufeinander zu gefahren, haben sich gegenseitig gerammt und sind die Stufen der Bahnhofsunterführung hinuntergesprungen. Als der Zeuge und eine ebenfalls anwesende Frau das Trio daraufhin ansprach, wurden sie noch beleidigt.

Räder unversperrt an allen möglichen Ecken der Gemeinde

Das eine oder andere der Gratis-Gefährte wurde zudem teilweise unversperrt an an allen möglichen Ecken der Gemeinde entdeckt. Bauhofmitarbeiter brachten sie wieder zum Bahnhof. Auch in Puchheim, Olching und Neuesting wurden entsorgte Räder gefunden. Ein Olchinger entdeckte eines am Olchinger See, reparierte es und brachte es zurück.

Bürgermeister Martin Schäfer war zu Beginn der Aktion optimistisch und sagte: „Die meisten Leute sind nicht so schlecht, wie wir oft denken.“ Im Rathaus steht man der Sache auch weiter positiv gegenüber. Die Nachfrage sei so hoch, dass man die Zahl der Räder aufstocken will, damit öfter welche zur Ausleihe bereit stehen. 103 Personen haben sich in den ersten vier Wochen registrieren lassen.

Die Nutzer müssen Namen und Alter angeben

Die Aktion der Gemeinde, die dahinter steckt, nennt sich „Frei.Leih.Rad“. Mit Hilfe des Gröbenzellers Eugen Schlegl waren 25 bei der Gemeinde lagernde Fundräder auf Vordermann gebracht worden und am Bahnhof aufgestellt. Um sich ein Rad zu leihen sind lediglich kurze Vorbereitungen notwendig: Die Radler müssen sich via Internet registrieren.

Dabei müssen Name, Alter (mindestens 16 Jahre) und Mail-Adresse angeben werden. Daraufhin wird ihnen der Code mitgeteilt, mit dem die Schlösser der Räder geöffnet werden können. Die Nutzer werden gebeten, die Räder nicht dauerhaft zu nutzen, sondern sie nach 36 Stunden zum Bahnhof zurückzubringen. Auch soll das Gemeindegebiet damit nicht weiter als zwei Kilometer verlassen werden.

Von Susanne Schwind