Großer Schritt in Richtung Klassenerhalt

Oberweikertshofen fertigt im Kellerduell Gersthofen ab

Von Dieter Metzler schließen

In einem kampfbetonten Kellerderby, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten, fertigte der SC Oberweikertshofen am Samstagnachmittag im Waldstadion den TSV Gersthofen am Ende verdient mit 3:0 ab.

Oberweikertshofen – Die Elf von Trainer Dominik Sammer scheint nach dem zweiten Sieg in Serie endgültig wieder zurück in der Erfolgsspur angekommen zu sein. Während sich Weikertshofen mit dem Erfolg ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffte, hängt Gersthofen nun noch tiefer drin.

Es wäre ein Traum, wenn die Mannschaft jetzt nach sechs Niederlagen in Serie eine Erfolgsserie von sechs Siegen hinlegen würde, meinte Weikertshofens Vorstandsmitglied Martin Steininger nach der knappen 1:0-Pausenführung. „Aber zumindest hat die Mannschaft die zwei geforderten Siege eingefahren“, ergänzte er nach dem Schlusspfiff.

Auch der Sportliche Leiter des SC Oberweikertshofen, Uli Bergmann, ist sichtlich froh, dass die Mannschaft nach dem glatten 4:1-Erfolg in Erkheim nun so deutlich nachlegen konnte. Bergmann denkt allerdings schon weiter ans Osterwochenende, an dem zwei richtungsweisende Spiele gegen Weißenburg und Mering anstehen. „Da hat die Mannschaft Gelegenheit, die Bilanz zu verbessern, denn diese ist mit neun Siegen und elf Niederlagen leider noch negativ.“

Vor der Negativkulisse von nur 30 Zuschauern bei kaltwindigem Wetter hatten die Gäste aus Gersthofen zwar Rückenwind, aber die zwingenden Torchancen erspielten sich die Gastgeber. Ein Schuss von Dominik Widemann wurde abgeblockt und ein Tor von Maxi Schuch wegen angeblicher Abseitsstellung aberkannt. Bis dann Fabio Meikis mit einem Hackentor (32.) seinen Gegenspieler und den Gersthofener Torwart verblüffte. Moritz Leibelt hätte gar noch vor der Pause mit dem 2:0 für eine Vorentscheidung sorgen können. Doch der Gersthofener Keeper Jürgen Engelleiter hatte einen Sahnetag erwischt und hielt mit tollen Paraden seine Elf lange im Spiel.

Die Entscheidung fiel dann Mitte der zweiten Halbzeit, als nach einem Foul an Valentin Hüber der Unparteiische auf Elfmeter entschied. Maxi Schuch verwandelte sicher zum 2:0. Zwölf Minuten vor dem Ende fiel dann die Entscheidung. Nach einem Konter des SCO traf Yenal Strauß zum 3:0. In einer hektischen Schlussphase sah dann noch David Miller nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. „Wir sind sehr glücklich über den Sieg“, sagte Trainer Sammer. „Es war ein big step in Richtung Klassenerhalt.“