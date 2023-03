Günzlhofen kommt unter die Räder

Von: Dieter Metzler

Nur hinterherschauen konnten die in grün spielenden Günzlhofener bei der Niederlage gegen Untermenzing. © pw

Endgültig im Tabellenkeller angekommen ist der Aufsteiger VSST Günzlhofen.

Günzlhofen – Am Sonntagnachmittag verlor die Mannschaft von Spielertrainer Qemajl Beqiri das Kellerderby und Sechs-Punkte-Spiel gegen den Gast aus Untermenzing mit 0:4 und tauschte damit die Plätze in der Tabelle. Während der VSST auf einen der drei direkten Abstiegsplätze rutschte, übernahm Untermenzing den einzigen Relegationsplatz.

„Rein vom Ergebnis könnte man meinen, die Untermenzinger hätten uns an die Wand gespielt“, berichtete VSST-Präsident Mario Küpper. Dem Eindruck musste er aber widersprechen. „Die sind halt viermal vorgekommen und haben ihre Tore gemacht. Bei unseren Gegentoren ist die Mannschaft jedes Mal zu hoch gestanden und befand sich gerade in der Gegenbewegung“, beobachtete Küpper. „Wenn du zweimal quasi ohne gelernten Torhüter antrittst, dann setzt sich das auch in den Köpfen der Spieler fest“, sagte Küpper Die Niederlage wollte er aber nicht am Interimskeeper Qendrim Beqiri festmachen. So rechnete Beqiri wohl mit einer Flanke beim 0:1, doch der Torschütze sah, dass der VSST-Keeper einen Schritt nach vorne machte und schoss aufs Tor. Beim 0:2 fälschte Kevin Roth den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. Beim 0:3 wurde Qendrim Beqiri überlupft, als er zu weit vor dem Tor stand und mit einem Flachschuss noch vor dem Seitenwechsel sorgte der Gast aus Untermenzing schon vor dem Pausengang für die Entscheidung.

„Nach dem Wiederanpfiff sind wir zwar besser gestanden, haben aber nach vorne einfach zu wenig Druck gemacht“, meinte Küpper, wobei die Gäste vielleicht auch schon einen Gang zurückgeschaltet haben. „Es sind noch 27 Punkte zu vergeben“, glaubt der VSST-Präsident an seine Mannschaft und an den Klassenerhalt. „Jetzt ist Mentalität gefragt. Wenn alle Spieler zur Verfügung stehen, dann kommen wir da unten raus“, so Küpper.