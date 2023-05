Günzlhofen muss nach nur einer Saison wieder runter in die Kreisliga

Günzlhofen am Boden: Nach dem 0:3 gegen Schwabing ist der Abstieg besiegelt. © Peter Weber

Das war‘s für den VSST Günzlhofen: Der Aufsteiger muss nach einer Saison wieder runter in die Kreisliga. Eine Niederlage in Schwabing besiegelte den Abstieg.

Günzlhofen – Beim FC Schwabing verlor die Elf vom scheidenden Spielertrainer Qemajl Beqiri mit 0:3 und kann selbst mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Dornach den SV Untermenzing nicht mehr vom Relegationsplatz verdrängen. „Es reicht nicht für die Bezirksliga“, sagte Beqiri enttäuscht. Das müsse man einfach einsehen. „Der Kader ist zu dünn, und im Verein gibt es nur begrenzte Möglichkeiten, um erfolgreich in so einer Liga bestehen zu können. Es ist jammerschade.“ VSST-Präsident Mario Küpper sprach von einer tollen Erfahrung für den Dorfverein. „Die Saison war nicht nur von Tiefen geprägt, wir haben auch einige schöne Momente erleben dürfen.“

Gegen Schwabing habe die Mannschaft gefightet. „Es hört sich blöd an „aber wir waren nicht viel schlechter als die Gastgeber.“ So hätte beispielsweise Kelvin Gomez den VSST in Führung bringen müssen. Und nach dem 0:1 durch Schwabings dreifachen Torschützen Giancinto Sibilla hatte Hakan Özdemir Pech mit einem Pfostenschuss. „Schwabing war kaltschnäuziger“, stellte Küpper fest. Entscheidend war, dass der VSST Giancinto nie in den Griff bekommen hat.

Die Vorentscheidung fiel kurz nach dem Seitenwechsel, als Sibilla zum 2:0 traf. Da saß Özdemir noch eine Zehn-Minuten-Strafe wegen Meckerns ab. „Wir haben halt einige impulsive Spieler in unseren Reihen, die das Team immer wieder schwächen“, meinte Küpper. Die Disziplin sei ohnehin einer der großen Schwachpunkte über die gesamte Saison gewesen. „Wir wären mit Sicherheit weiter oben in der Tabelle, wenn wir uns nicht so viele Zeitstrafen, Ampel- und Rote Karten eingehandelt hätten.“ Nun wolle man sich ehrenvoll aus der Bezirksliga verabschieden. (dm)