Günzlhofen nach Zwischenhoch wieder am Boden

Wieder gestrauchelt: Der VSST Günzlhofen (grüne Trikots) hat sein Heimspiel gegen Pfaffenhofen verloren. © peter Weber

Der VVST Günzlhofen hat schon wieder verloren. Diesmal scheiterte der Bezirksliga-Aufsteiger an Pfaffenhofen.

Günzlhofen – Ist der VSST doch noch nicht in der Bezirksliga angekommen, und war der 5:3-Erfolg vergangene Woche über Neuperlach nur eine Eintagsfliege? Es scheint fast so, denn nach der 1:3-Heimniederlage am Sonntagnachmittag gegen den FSV Pfaffenhofen machte sich wieder Ernüchterung unter den Günzlhofener Anhängern breit.

„Anhand ihrer Aggressivität war Pfaffenhofen spielstärker und hat letztlich verdient gewonnen“, musste VSST-Ehrenpräsident Franz Ostermeier feststellen. Die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri, die erstmals in Bestbesetzung auflaufen konnte, war zu ballverliebt und übertrieb das Einzelspiel. Anfangs konnte sich keine Mannschaft einen Vorteil herausspielen. Fehlpässe prägten den hektischen Beginn.

Dann sorgte ein harmloser Rempler für den ersten Aufreger im Spiel, als der Schiri auf den Punkt zeigte. „Das war nie und nimmer ein Strafstoß“, meinte auch Ostermeier. „Dann gibt es in jedem Spiel zehn Elfer.“ Jose Ceballos ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte den FSV mit 1:0 in Führung.

Noch hatte der VSST die passende Antwort parat. Kelvin Gomez versenkte drei Minuten später einen Flachschuss zum Ausgleich ins Netz. Allerdings leisteten sich die VSST-Kicker wieder einige Undiszipliniertheiten. So kassierte Qendrim Beqiri eine Gelbe Karte wegen Ballwegschlagens und Kevin Roth erhielt eine zehn Minuten Zeitstrafe.

Gleich nach dem Seitenwechsel hielt Nico Theis seine Mannschaft mit einigen Paraden noch im Spiel. Aber der Druck der Gäste wurde stärker. Ein Gestochere-Treffer von Ceballos sorgte nach einer Stunde für die erneute Gästeführung. Und wenig später musten VSST-Kicker mussten durch Maurice Untersänger das dritte Gegentor hinnehmen.

„VSST-Präsident Mario Küpper: „Pfaffenhofen war robuster als wir, vor allem physisch. Wir haben doch noch nicht den Riesensprung von der Kreisliga in die Bezirksliga geschafft. Ich sehe aber nicht schwarz für uns. Wir sind ja nicht untergegangen heute.“ DIETER METZLER