Günzlhofen punktet nur einfach und bleibt weiter unten

Kelvin Gomez VSST Günzlhofen © privat

Das war wieder nichts. Günzlhofen hat den ersten Heimsieg knapp verpasst. Immerhin gab‘s einen Punkt gegen Aschheim.

Günzlhofen – Mit dem ersten Heimsieg wollte der Aufsteiger VSST Günzlhofen zum Befreiungsschlag ausholen und sich Luft verschaffen im Tabellenkeller. Doch das misslang am Sonntagnachmittag, als die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri den FC Aschheim empfing. Am Ende der 90 Minuten trennten sich die beiden in der unteren Tabellenzone angesiedelten Vereine leistungsgerecht 1:1-Unentschieden. Mit acht Punkten liegt der VSST Günzlhofen nach diesem Spieltag auf dem drittletzten Platz.

„Ich bin mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden“, sagte der erst in den letzten Minuten sich selbst eingewechselte Beqiri. „Die Mannschaft hat sich taktisch an das gehalten, was wir zuvor besprochen hatten. Ab der 70. Minute aber ließen die Kräfte bei uns nach. Der eine Punkt ist aber absolut verdient. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

120 Zuschauer

Etwa 120 Zuschauer verfolgten die Begegnung, die optimal für die Hausherren begann. In der dritten Minute verfehlten sowohl Aschheims Keeper Leon Westner als auch Falk Schubert eine Flanke, und der am langen Pfosten lauernde Kelvin Gomez brauchte nur den Fuß hinzuhalten.

In der Folgezeit übernahmen zwar mehr und mehr die Gäste aus Aschheim das Geschehen im Mittelfeld, aber außer eine Kopfballchance von Spielführer Andreas Petermeier hatte der Tabellenführer nicht wirklich zwingende Ausgleichschancen.

Beste Chance vergeben

In den zweiten 45 Minuten intensivierte der Tabellenelfte seine Angriffsbemühungen, der VSST agierte aus eine starken Defensive und versuchte über Konter zum Torerfolg zu gelangen. Die beste Chance ergab sich dabei für Paul Fischer, der jedoch das Leder über den Aschheimer Kasten jagte.

In der Schlussoffensive der Gäste fiel schließlich sechs Minuten vor dem Abpfiff der verdiente 1:1-Ausgleich durch Alpay Özgül. „Man hat gesehen, dass bei uns ab der 60. Minute die Kräfte ausgingen“, stellte auch Günzlhofens Präsident Mario Küpper fest. „Den einen Punkt haben wir uns aber dennoch verdient. Schade, dass wir unseren ersten Heimsieg heute nicht feiern können. Aber, ich bin mir sicher, der kommt noch.“