Günzlhofen schwimmt weiter auf der Erfolgswelle

Von: Dieter Metzler

Teilen

Qemajl Beqiri träumt weiter vom Klassenerhalt © Archiv

Nach den beiden Erfolgen über Aschheim mit 3:1 und über Lerchenau mit 5:2 sind die Aufsteiger aus Günzlhofen voller Selbstvertrauen mit dem Ziel zum Kellerderby nach Ingolstadt aufgebrochen, drei Punkte mitzubringen.

Günzlhofen – Dass es schwer werden würde, gestand VSST-Spielertrainer Qemajl Beqiri schon im Vorfeld ein, denn auch der FC Fatih Ingolstadt hatte noch dem 1:0-Sieg beim SV Untermenzing wieder Hoffnung geschöpft, zumindest noch den Relegationsplatz zu erreichen. Den nimmt nun nach dem 3:0-Sieg der VSST ein und darf weiter vom Klassenerhalt träumen.

„Wenn‘s so weiterspielen, dann werden‘ s die Klasse halten“, meinte Ehrenvorstand Franz Ostermeier. Allerdings habe er zur Halbzeitpause gemeint, die Türken aus Ingolstadt hätten sich schon aufgegeben. „Uns haben 25 total überlegene Minuten in den zweiten 45 Minuten gereicht, um den Sieg einzufahren“, so Ostermeier.

In der Tat mussten sich die mitgereisten VSST-Fans lange gedulden bis der Aufsteiger die erlösenden Treffer erzielte. Erst in der 70. Minute führte ein Standard zur wichtigen Führung der Gäste aus dem Brucker Landkreis. Hakan Özdemir spielte den Ball bei dem Eckstoß auf Michael Zach und der verlängerte auf Qendrim Beqiri, den Bruder des Spielertrainers, der am langen Pfosten mutterseelenallein stand und keine Mühe hatte, den Ball im Tor der Gastgeber unterzubringen. „Das war der Dosenöffner“, so Spielertrainer Qemajl Beqiri. Knapp zehn Minuten später erhöhte Paul Fischer nach einem Konter auf 2:0 (78.), als Spielführer Michael Zach dem Günzlhofener den Ball auf den Kopf servierte.

Anschließend ließen die Gäste aus Günzlhofen nichts mehr anbrennen. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff konnte Ritvan Maloku gar noch nach einer Flanke von Kelvin Gomez auf 3:0 erhöhen, nachdem zuvor Gomez mit einem Lupfer über den Ingolstädter Torhüter an der Querlatte gescheitert war. „Insgesamt ein verdienter Sieg für unsere Mannschaft“, so Ostermeier. dm