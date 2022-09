VSST Günzlhofen wartet weiter auf den erhofften Durchbruch

Ist wieder mit an Bord: Quendrim Beqiri. © VSST

Noch ist dem Aufsteiger aus Günzlhofen der Durchbruch in der Bezirksliga nicht so wirklich gelungen.

Günzlhofen – Die Mannschaft von Spielertrainer Qemajl Beqiri gibt sich aber längst noch nicht verloren, allen voran ihr Präsident Mario Küpper. Man steht zwar mit acht Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz, aber zwei Drittel der Saisonspiele hat man noch vor sich.

Küpper erinnert immer wieder an die zurückliegende Saison in der Kreisliga, als sich die Mannschaft als Aufsteiger auch erst nach anfänglichen Startschwierigkeiten nach oben arbeitete, um schließlich alle hinter sich zu lassen. Bei genauem Hinschauen befindet sich im Übrigen der VSST da unten im Tabellenkeller in „bester Gesellschaft“. Wie schwer es nämlich für die Aufsteiger ist, eine Klasse höher zu bestehen, das belegen die aktuellen Plätze, die alle vier Aufsteiger einnehmen, nachdem ein Drittel der Liga-Spiele rum sind.

Untermenzing steht auf dem Abstiegs-Relegationsplatz, Günzlhofen, Attaching und Fatih Ingolstadt auf den drei direkten Abstiegsplätzen. „Da merkt man, dass die Liga stark ist und es schon ein gewaltiger Unterschied gegenüber der Kreisliga ist“, so Küpper. „Es wird intensiver gespielt und selbst kleine Fehler werden direkt bestraft. Auch die Fitness ist eine andere.“ Wenn der VSST am Sonntag, 14.30 Uhr, beim Tabellenzweiten Nord-Lerchenau antritt, ist er klarer Außenseiter. „Das wird ein harter Ritt“, meint Küpper. „Wenn wir etwas mitnehmen könnten, wären wir glücklich. Aber wie sagt man so schön, unverhofft kommt oft.“

Qendrim Beqiri ist nach drei Spielen Sperre zwar wieder mit dabei, wird aber wohl ins Tor gehen müssen, da Stammkeeper Nico Theiss im Urlaub ist und der VSST keinen zweiten gelernten Keeper in seinen Reihen hat. Auch der Stammkeeper der B-Klassenelf, Andreas Alksnis kann aufgrund einer Verletzung nicht aushelfen. dm