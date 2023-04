Günzlhofens Mission Klassenerhalt geht weiter

Abwehr-Stabilisator kehrt Bezirksligist zurück

Von Dieter Metzler

Nach dem 3:1-Pflichtsieg im Kellerderby gegen das Liga-Schlusslicht SVA Palzing hat der Aufsteiger aus Günzlhofen wieder ein wenig Hoffnung geschöpft. Sie will die Klasse doch noch halten.

Günzlhofen – Die Mannschaft weiß aber, dass sie weitere Erfolge benötigt, um das Saisonziel zu schaffen. Mit einem Auswärtssieg beim Tabellennachbarn TSV Rohrbach könnte die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri ein weiteres Abrutschen in der Tabelle auf einen direkten Abstiegsplatz verhindern, und bis auf einen Punkt zu den Gastgebern aufschließen. Dass der TSV Rohrbach im Kellerderby beim SV Untermenzing ein 2:2 erzielte, spielt dem VSST ein wenig in die Karten.

Tragisch endete die Begegnung gegen Palzing für Günzlhofens Stürmer Edvin Selimovic, der sich drei Minuten vor dem Ende des Spiels ohne Einwirkung eines Gegners eine schwere Rückenverletzung zuzog und dem VSST wohl länger fehlen wird. Fehlen wird dem VSST auch bereits zum x-ten Mal Torwart Nico Theiß aus beruflichen Gründen.

Ansonsten hofft Trainer Beqiri die gleiche Mannschaft ins Rennen schicken zu können, die am vergangenen Sonntag erfolgreich war. Zum Glück kehrt Abwehr-Stabilisator Serkan Türkcan ins Team zurück. „Unser Ziel ist es, keine Torchancen zuzulassen und keine Gegentore zu kassieren“, meinte Beqiri. „Wir wollen die Gastgeber auf jeden Fall ärgern, um hoffentlich etwas Zählbares aus Rohrbach mitzunehmen.“ Keine gute Erinnerung hat der VSST allerdings an das Hinspiel, als die Beqiri-Elf recht früh in Rückstand geriet und sich am Ende mit 0:3-Toren die sechste Saisonniederlage einfing. Das soll diesmal anders werden.