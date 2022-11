Futsalmeisterschaft in Maisach: Zehn Teams kämpfen um den Einzug ins Zugspitzfinale

Von: Dieter Metzler

Der SC Fürstenfeldbruck (gelbe Trikots) schaffte zuletzt den Sprung zur Zugspitzmeisterschaft. © Dieter Metzler

Bereits eine Woche nachdem die Winterpause eingeläutet wurde, starten die Amateurkicker in der Halle mit den Futsal-Meisterschaften.

Fürstenfeldbruck – Nach zweijähriger Pause wegen Corona schrumpfte das Teilnehmerfeld in der Spielgruppe Nord nochmals um zwei Mannschaften auf nunmehr zehn Teams zusammen. Die allerdings wollten laut Aussage von Spielgruppenleiter Bernd Reiser (Mammendorf) unbedingt spielen.

Die Ausrichtung einer Vorrunde, wie zuletzt 2018, erübrigt sich erneut. Die zehn Mannschaften spielen am Samstag in zwei Gruppen in der Dreifachturnhalle der Maisacher Realschule die vier Teilnehmer aus, die sich für die Zugspitzmeisterschaft am 18. Dezember in Penzberg qualifizieren. An dem Tag wird um 16 Uhr auch das Finale der Weltmeisterschaft in Katar angepfiffen.



Das Turnier Gruppe 1 (ab 11 Uhr): SC Oberweikertshofen, RW Überacker, SC Fürstenfeldbruck, SV Puch, TSV Geiselbullach Gruppe 2 (ab 14.30 Uhr): SC Maisach, FC Puchheim, TSV Türkenfeld, TSV Fürstenfeldbruck West, SC Olching

Nachdem in der zuletzt ausgetragenen Zugspitzmeisterschaft die Mannschaften vom SV Mammendorf (6. Platz), SC Maisach (7.), TSV Fürstenfeldbruck West (8.) und SC Fürstenfeldbruck (9.) abgeschlagen im hinteren Feld landeten, darf man gespannt sein, wer sich in Maisach durchsetzt. Mit Maisach, dem SCF und West gehen erneut drei Meisterschaftsteilnehmer an den Start. Sie müssen sich aber mit den beiden Landesliga-Vertretungen aus Olching und Oberweikertshofen messen, an denen – wenn sie die Sache wirklich ernst nehmen – wohl kein Weg vorbeiführt. (Dieter Metzler)