Hallenmeisterschaft: FC Puchheim sorgt für die Überraschung des Tages

Dramatische Schlussphasen

Beim Auftakt zur Hallenmeisterschaft im Futsal-Modus in Mammendorf wurde nur der Vorjahresfinalist FC Aich seiner Favoritenrolle gerecht. Für die Überraschung des Tages sorgte der FC Puchheim.

Die Kreisliga-Mannschaft des FC Aich löste souverän das Ticket für das finale Abendturnier der Nord-Gruppe am 29. Dezember in Brucks Wittelsbacher Halle. Dann ist auch der FC Puchheim mit von der Partie. Die Qualifikation des Kreisklassisten war die Überraschung des Tages. Sie hatten mit den Kreisligisten des SC Maisach und TSV Geiselbullach zwei Dauerteilnehmer der Endrunde rausgekegelt.

In der Nachmittagsgruppe zog der TSV West ungeschlagen seine Kreise und darf diesmal in der Finalrunde mitkicken und nicht nur den Gastgeber spielen. Mit einem blauen Auge kamen die Mammendorfer Hausherren davon, die im direkten Vergleich gegen den VSST Günzlhofen knapp die Nase vorn hatten.

Der in Mammendorf lebende Turnierleiter Bernd Reiser hatte bei seiner Turnierplanung fürs Heimspiel mal wieder den richtigen Riecher. Oder er kennt einfach seine Teams s aus dem Effeff. Denn in beiden Gruppen führten jeweils die letzten Begegnungen um den Einzug in die Endrunde zum finalen Höhepunkt. So wurde es richtig dramatisch, als sich am Vormittag Maisach und Aich gegenüberstanden. Aich, das sich schon vor dem Anpfiff das Finalticket gelöst hatte, führte bis 37 Sekunden vor Schluss mit 2:1. Dann gelang Maisach das 2:2. Der Punkt hätte dem SCM gereicht, um als Gruppenzweiter in die Finalrunde einzuziehen. Doch neun Sekunden vor Schluss leistete sich Fabian Plutka ein Foul und kassierte die Gelb-Rote Karte. Den fälligen Strafstoß aus zehn Metern Entfernung aufs Handballtor verwandelte Aich zum 3:2. Damit schied Maisach im Vergleich zu den punktgleichen Puchheimern aus. Der FC hatte zuvor mit einem 6:0-Kantersieg über Puch die Chance gewahrt. Hinter Aich und Puchheim landeten Maisach und Geiselbullach sowie Puch auf den Trostplätzen.

In der Nachmittagsgruppe ein ähnlicher Verlauf. Bis auf den TSV West, der nach drei Spielen mit drei Siegen bereits qualifiziert war, entwickelte sich ein Dreikampf um Platz zwei zwischen Perchting, Mammendorf und Günzlhofen. Nachdem der VSST aber im vorletzten Spiel mit einem 4:1-Sieg Perchting jeder Chance beraubte, konnten die Kreisklassisten wieder auf Platz zwei hoffen, wenn die Brucker die schwächelnden Mammendorfer, die bis dahin nur einen Sieg und zwei Remis auf dem Konto hatten, schlagen würden. Die Günzlhofner drückten ihrem Patenverein aus dem Brucker Westen vergeblich die Daumen. Zweimal führte der TSV West. Doch kurz vor Schluss flog Hakan Özdemir mit Gelbrot vom Feld. Und Mammendorf benötigt keine zehn Sekunden, um das 2:2 zu schaffen. Damit waren die Würfel gefallen. Hinter West qualifizierte sich Mammendorf. für Günzlhofen, Perchting und Althegnenberg war die Meisterschaft schon am Eröffnungstag zu Ende.

Die zweite Vorrunde wird am kommenden Sonntag in Hechendorf ausgetragen. Dort dabei sind der FC Emmering, SpVgg Wildenroth, ASV Biburg und SC Olching am Vormittag. Anschließend kommen SC und BVTA Fürstenfeldbruck sowie der SC Unterpfaffenhofen zum Einsatz.