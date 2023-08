Harmlose Maisacher unterliegen kaltschnäuzigen Weßlingern

Der SC Maisach (in Schwarz) unterliegt Weßling. © Peter Weber

„Wir waren einfach zu harmlos, haben uns zu leicht den Schneid abkaufen lassen.“ So ärgerte sich Maisachs Trainer Thomas Stehle nach der 1:3 (1:1)-Heimniederlage seines SC Maisach gegen den SC Weßling.

Maisach – Dabei präsentierten sich die Gäste aus dem Nachbarlandkreis Starnberg als äußerst effektiv. Vier Torchancen zählte Stehle, immerhin dreimal zappelte der Ball in den Maisacher Maschen. Bei seinem Team kam Stehle auf acht Torschüsse. Doch nur Afdal Tomangbe durfte jubeln (31.).

Dem Weßlinger Führungstreffer nach 22 Minuten durch Luis März-Vorisek ging ein kollektiver Tiefschlaf voraus. Nach Tomangbes Ausgleich waren die Hausherren am Drücker, doch der letzte Pass war laut Stehle „einfach zu schlampig“. Nach einer Stunde steuerte Youngster Manuel Zeitler auf das Weßlinger Tor zu, vergab jedoch die große Möglichkeit. Im Gegenzug gingen die Weßlinger in Führung. Maisach wirkte in der Folge verkrampft. „Wir haben nur noch reagiert, nicht agiert“, moserte Stehle. In der Schlussminute machte Weßlings Benedikt Wunderl schließlich alles klar.

Ein großer Beinbruch sei die Niederlage nicht sagte Stehle, der bereits den Blick auf Freitag richtete. Dann geht’s für den SCM nach Unterpfaffenhofen. ds