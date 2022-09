„Erpressung“: „Heimatkicker“-Account gelöscht - SCUG-Coach Franco Simon muss Seite neu aufbauen

Von: Sebastian Isbaner

Franco Simon, Chef der Fußball-Seite Heimatkicker © Franco Simon

Franco Simon, Coach des SC Unterpfaffenhofen, musste die ursprüngliche Instagram-Seite seines Portals „Heimatkicker“ löschen. Grund: Erpressung.

Unterpfaffenhofen - Franco Simon trainiert die Bezirksliga-Truppe des SC Unterpfaffenhofen und ist zugleich Jugendtrainer in der U19 des TSV Schwabmünchen. Zudem leitet er das Unternehmen „Heimatkicker“, welches Kleidung und Artikel für Fußball-Begeisterte deutschlandweit und darüber hinaus herstellt. „Es ist ein kleines Start-up. Aber es lief sehr gut an. Wir haben Kunden in ganz Deutschland und Umgebung. Überall fühlen sich Fußballer als Heimatkicker berufen“, sagt Simon im Gespräch mit FuPa Oberbayern.

Heimatkicker: Schwierigkeiten bei der Verifizierung - Account muss gelöscht werden

Das Portal ist vor allem über Instagram aktiv. Den Account musste Simon allerdings nun löschen. Grund dafür sind Schwierigkeiten und Erpressung bei der Verifizierung des Accounts.

Angefangen hat es mit dem Prozess der Verifizierung. „Ich hatte die Verifizierung für die Marke bei Instagram beantragt. Dann hat ich auf einmal die Meldung, dass es jetzt soweit ist. Als ich mich dann eingeloggt habe, kam zwei Minuten später eine Nachricht. Da bin ich dann sozusagen erpresst worden, dass ich entweder einen gewissen Betrag zahle, um die Seite wiederzubekommen, oder der Account gelöscht wird“, sagt Simon.

Neuaufbau: Franco Simon baut neuen Account für den Heimatkicker wieder auf

Davon abbringen lässt sich der Coach allerdings nicht. Gleich nach dem Vorfall rief er bereits einen neuen Account für seine Seite „Heimatkicker“ ins Leben. „Der Plan ist es, die Seite natürlich wieder aufzubauen. Stück für Stück. Aber natürlich ist es auch sehr mühseelig, die ganzen Beiträge wieder herzubekommen“, so Franco Simon. Auch mit der Reichweite hat der Unterpfaffenhofen-Trainer eine neue Herausforderung. „Wir müssen jetzt unsere Follower wieder zurückbekommen. Das wird natürlich auch schwer und seine Zeit brauchen. Doch der ‚Heimatkicker‘ wird nicht untergehen.“

Franco Simon, Leiter der Seite „Heimatkicker“, hier in seiner Tätigkeit als Trainer des SC Unterpfaffenhofen © Dieter Metzler

Von der Verifizierung seines neuen Accounts will Simon aber erstmal nichts mehr wissen. „Die ist mir jetzt erstmal egal. Da hab ich jetzt schon genug Ärger damit bekommen. Die letzten zwei Tage waren sehr stressig. Ich werde auch eine Anzeige machen. Es wird mir zwar den Account wahrscheinlich nicht mehr zurückbringen. Aber so einfach lässt man das Thema dann auch nicht gehen.“ (Sebastian Isbaner)