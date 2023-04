Immer zum richtigen Zeitpunkt getroffen

Von: Hans Kürzl

Der eine Trainer trotz Niederlage nicht so ganz unzufrieden, der andere trotz Sieg nicht vollends glücklich – die eigentlich erwartbaren Reaktionen gab es nicht nach dem 1:4 (1:2) des SV Puchheim gegen den SC Malching.

Puchheim – Für die Gäste hatte zweimal Marius Schmuck getroffen, außerdem noch Maximilian Giggenbach und Jonathan Reidel. Den Gastgebern bleib nur das zwischenzeitliche Anschlusstor zum 1:2 durch Adam Paszkiewicz.

„Was willst Du machen?“ Puchheims Trainer Dariusz Figura zuckte nach dem Schlusspfiff mit den Schultern. Irgendwann würden halt die Köpfe doch nach unten gehen, beschrieb er die Gefühlslage seiner Mannschaft nach Malchings Doppelschlag etwa Mitte der zweiten Halbzeit.

Denn bis dahin hatten die Ortler trotz des Fehlens von immerhin acht Stammkickern eine spielerisch mehr als ansprechende Leistung angeboten. Zu Beginn jeder Halbzeit war das Team von Trainer Figura sogar dasjenige, das mehr zum Geschehen beigetragen hatte. „Die Jungs, die auf dem Platz waren, haben ihr Bestes gegeben“, bewertete Figura die Mannschaftsleistung des SVP.

Er erkannte ebenso die Präzision des Kontrahenten aus dem Maisacher Ortsteil an. „Das kann man schon als gnadenlos effektiv bezeichnen!“, so Figura. Sein Malchinger Kollege Ziyad Hayat wollte das nicht so ganz unterschreiben. Er bevorzugte die Formulierung, „dass wir unsere Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht haben“.

Mit der Darbietung seiner Truppe im ersten Durchgang sei er nämlich nicht zufrieden gewesen, so Hayat. „Zu oft zu weit weg vom Ball und zu wenig in die Zweikämpfe gekommen“, erzählte er, welche Themen er für die Pausenansprache gewählt hatte. Er sei dazu auch etwas lauter geworden, plauderte Hayat aus dem Nähkästchen.

Die zweite Halbzeit stellte ihn dagegen zufrieden, auch wenn da seine Hintermannschaft anfangs noch ganz gut zu tun hatte. „Wir haben aber dann den Kampf angenommen“, merkte Hayat an, Außerdem funkten seine Schützlinge wieder genau zu dem Zeitpunkt dazwischen, als die Puchheimer dem Ausgleich nahe waren. Mit zwei gut gesetzten Kontern, präzise abgeschlossen, entschieden die Gäste die Partie.

„Wir haben gesehen, dass wir uns jeden Punkt erarbeiten müssen“, so Hayat. Man fühle sich aber für das Derby in Überacker am Ostermontag gerüstet. Figura hofft derweil. dass Ostern schnell vorbei geht. Erst dann wird sein Kader wieder komplett sein.

Zu oft hatten Puchheims Keeper Magnus Müller und seine Vorderleute das Nachsehen. © Weber