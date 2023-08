„Unsere Kabinen-Playlist“: Bei den Frauen von RW Überacker gehört Musikbox Jay zur Vereinsfamilie

Von: Dieter Metzler

Egal ob zu Hause oder auswärts: Die Kickerinnen von RW Überacker lassen es in der Kabine richtig krachen. © RW Überacker

Zur Motivation, beim Feiern oder zur Frustbewältigung – Musik und Sport gehören zusammen. Doch was läuft bei Überackers Fußballerinnen in der Kabine?

Überacker – Bei den Frauen in Überacker gab es in der zurückliegenden Saison viel zu jubeln in der Kabine. Immerhin ist die Mannschaft nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga auch in der Bezirksoberliga direkt Meister geworden. Die stellvertretende Spielführerin Nicola Mößmer berichtet, welcher Soundtrack den RW-Erfolgslauf begleitet hat.

Spielführerinnen bestimmen die Musik

Wer ist bei euch für die Auswahl der Musik zuständig?

Die Zuständigkeit für die Musik verteilt sich auf die beiden Kapitäne. Das ist in der Kabine vor und nach dem Spiel, aber auch gelegentlich bei einem Mannschaftsabend oder einer Kabinen-Party der Fall. Da die Feierwut auch hin und wieder mal raus muss, darf auch hier die Musik natürlich nicht fehlen.

Wie wird entschieden, was auf der Playlist landet?

Es gibt eine „Pre Match Playlist“, die vor allem seit 2016 über viele Jahre gewachsen ist. Ich würde sie aber eher als Gemeinschaftsprojekt bezeichnen. Jeder Vorschlag aus dem Team wird gerne angenommen. Solange das Lied einen motivierenden und fokussierenden Effekt hat, ist alles gut und wird zur Playlist hinzugefügt.

Eine Reihe von Evergreens läuft vor jedem Spiel

Was darf auf keinen Fall auf der Playlist fehlen?

Letztendlich gibt es drei Lieder, die, kurz bevor die Trainer zur Besprechung in die Kabine kommen, vor wirklich jedem Spiel laufen, sei es ein Test- oder Punktspiel. Wenn zeitlich alle ungefähr dabei sind, sich die Stutzen anzuziehen, läuft von AJR „Let the Games Begin“. Kurz danach läuft von Jorge Quintero der epische Fußball-Klassiker „300 Violin Orchestra“. Nun ist jeder fertig im Trikot und bereit. Keiner spricht mehr, und als letztes Lied, für den endgültigen Fokus, läuft von Rasheeda & Archie das Lied „We Ready“. Zu diesem Lied betreten unsere Trainer die Kabine, und die Besprechung beginnt.

Was darf auf keinen Fall auf der Playlist sein?

Ganz klar langsame und beruhigende Lieder. Die Musik muss laut, kräftig und motivierend sein. Danach muss jede Einzelne für das Aufwärmen und das Spiel brennen.

Welche Musik-Genres werden bevorzugt?

Ganz gemischt, bei uns ist alles dabei.

Party-Box Jay sorgt für die richtige Stimmung

Gibt’s die Musik nur bei Heimspielen oder auch auswärts? Wenn ja, wie wird das technisch gelöst?

Die Musik gibt es bei Heimspielen und auch auswärts. Bei Heimspielen befinden sich feste Musikboxen in der Kabine. Auswärts übertreiben wir meist mit der sehr großen JBL PartyBox 300. Kurz gesagt ein Partylautsprecher, der den Gegnern in ihrem Zuhause zeigt, dass wir aus Überacker jetzt auch da sind. Die Bluetooth-Box hat sogar einen Namen, wird „Jay“ genannt und gehört quasi zur Überacker-Familie.

Laut mitsingen oder nur anhören, wie läuft das bei euch?

Vor dem Spiel nur konzentriert und fokussiert anhören. Nach dem Spiel laut mitsingen.

Bei vielen Profi-Fußballern ist es gang und gäbe, dass Neuzugänge etwas vorsingen müssen. Gibt es solche Rituale bei euch auch?

Ja, bei uns gibt es auch so ähnliche Rituale. Jedoch finden diese immer erst zur darauffolgenden Winterpause statt. Jedes Jahr, am Wochenende vor dem ersten Advent – bei uns der sogenannte 0. Advent – findet die traditionelle viertägige Weihnachtsfeier im bayerischen Wald statt. Hier dürfen alle Neuzugänge eine besondere Aufgabe erfüllen. (Dieter Metzler)