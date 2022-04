Neue Gesichter im Vorstand - Der SC Olching gibt die Bayernliga als mittelfristiges Ziel aus

Die Vorstandschaft: Bernhard Huppmann, Eugen Schädler, Roland Renn und Georg Förster (hinten) sowie Reinhold Miefanger, Melanie Tsiapanis, Peter Helfer, Sabine Gistl und Walter Steindl (vorne). © SC Olching

Bei seiner Jahreshauptversammlung blickt der SC Olching auf mehrere Zukunftsprojekte. Die betreffen sowohl die beiden Herrenteams wie auch die Jugend.

Olching – Bisweilen hat der eine oder andere Funktionär beim SC Olching schon mal unter der Hand sanft durchklingen lassen, dass die Landesliga für die erste Herrenmannschaft nicht das Ende des sportlichen Ehrgeizes darstellen muss. Das ließ nun, ganz offiziell, Vizepräsident Bernhard Huppmann in seiner Presseerklärung zur Jahreshauptversamlung des Gesamtvereins verlauten: „Auch wenn es bei der Versammlung nicht thematisiert wurde, liebäugelt man mittelfristig mit dem Aufstieg in die Bayernliga.“ Was unter mittelfristig definiert wird, blieb allerdings offen.

Durchaus offensiv in Richtung Bayernliga hat sich mitunter schon Peter Helfer geäußert, der den bisherigen Fußball-Abteilungsleiter Reinhold Miefanger ablöst. Währenddessen sieht sich Cheftrainer Martin Buch eher in der Abteilung Vorsicht und verweist auf die aktuelle Tabellensituation. Dort kann der SC Olching theoretisch zwar noch den fünften Platz erreichen, ist aber weit weg von den Aufstiegsplätzen. Der SCO liegt aber auch noch in Reichweite der Relegationsplätze gegen den Abstieg, das „Polster“ beträgt aktuell zwei Punkte.

Zweite Mannschaft soll die Kreisliga anpeilen

„Bei der zweiten Mannschaft muss der Aufstieg in die Kreisliga auf die nächste Saison verschoben werden“, so Huppmann weiter. 21 Punkte liegt die „Zweite“ des SCO von einem Relegationsplatz um den Aufstieg entfernt, obwohl das Ziel, einen starken Unterbau zu schaffen, seit mehreren Jahren besteht. Eine eigene Fußball-Jugend ist nach der Trennung von der JFG Amperspitz im Vorjahr zwar schon aufgestellt, soll aber in den nächsten Jahren zum leistungsorientierten Vorzeigeobjekt ausgebaut werden.

Im Klaren ist man sich beim SC Olching darüber, dass dazu die Infrastruktur dringend verbessert werden muss – unter anderem mit einem Allwetterplatz und mehr Trainingsmöglichkeiten. Durch Beiträge, Sponsoren und Eigenleistung soll das bewerkstelligt werden. Auch klang in der jüngeren Vergangenheit immer wieder durch, dass man in dieser Beziehung durchaus auch die Stadt in der Pflicht sehe.

Zwei weitere neue Gesichte in der Vorstandschaft

Für Umstrukturierung und Vorwärtskommen stehen in der Vorstandschaft an vorderer Stelle künftig zwei neue Mitglieder mit in der Verantwortung. Die 43-jährige Melanie Tsiapanis, bisher schon in der Jugendleitung und der Mitgliederverwaltung tätig, übernimmt das Amt der Schatzmeisterin. Die 37-jährige Sabine Gistl wurde zur neuen Schriftführerin gewählt. Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurden in der Jahreshauptversammlung Rudolf Steer und Georg Kremser geehrt. Gewürdigt wurden auch die Verdienste des früheren Fußballabteilungsleiters Miefanger. (Hans Kürzl)

Kommentar von Tagblatt-Reporter Hans Kürzl: Klare Kante für sportliche Zielsetzung

Nun hat man sich aus der Deckung gewagt, zumindest ein bisschen. Auch wenn nun Präsidiumsmitglied Huppmann davon spricht, dass man mit der Bayernliga liebäugelt – so ganz deutlich ist es immer noch nicht, ob das nun mit der Bayernliga eine echte Beziehung werden soll, eine heißer Flirt oder allenfalls ein freches Blinzeln. Der SC Olching sollte schnell und klar darlegen, ob er ein netter Landesligaklub und Auffangbecken für Talente bleiben möchte – oder aufstiegsorientiert mit entsprechenden finanziellen Mitteln arbeiten will. Dass der sportliche Unterbau im Herren- und Jugendbereich mithalten muss, und die eher noch auf Bezirksliganiveau stehenden Strukturen angehoben werden müssen, versteht sich von selbst. Da darf die Stadt mithelfen, die Initiative muss aber der Verein ergreifen.