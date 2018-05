Jais mit Doppelpack: Oberweikertshofen beendet Top-Saison

4:2 (1:2)-Sieg in Kaufbeuren

Oberweikertshofen – Mit einem 4:2 (1:2)-Sieg in Kaufbeuren hat der SC Oberweikertshofen die Landesligasaison beendet. Damit sichert sich der SCO den sechsten Tabellenplatz – „besser, als wir es zum Saisonstart erwartet hatten“, wie Manager Uli Bergmann sagt.

Betrachtet man nur die Rückrunde, würde der SCO als Zweitplatzierter sogar in der Relegation um den Aufstieg spielen. Kurios: Nach der Hinrunde war der Dorfclub als 14. noch in der Zone der Abstiegsrelegation. Dass man damit aber längst nichts mehr zu tun hat, bewiesen die Weikertshofener in Kaufbeuren.

Trotz zweimaligem Rückstand feierte die Truppe von Trainer Sven Kresin noch einmal einen deutlichen Erfolg. Vor allem in der zweiten Halbzeit knüpfte der SCO an die starke Leistung vom Mering-Spiel an und riss das Ruder „leicht und locker herum“, so Bergmann. Die Treffer für den SCO erzielten Fabio Gonschior, der diesmal wieder spielende Co-Trainer Qemajl Beqiri sowie zweimal Daniel Jais. Im Tor stand U19-Keeper Nico Theiß, der den an der Leiste verletzten, nun aus beruflichen Gründen scheidenden Georgios Blantis vertrat.

Kaufbeuren: Baltzer, Kleiner, Unglert (88. Lastavica), Süli, L. Greif, Halder, Bachmann, Pohl (81. Hennes), Stahl, Meisel, Uhrmann (75. Conrad)

Oberweikertshofen: Theiß, Barna (70. Beqiri), I. Petrovic, Herger, Steinhart, Schuch, Kanca, Jais, Gonschior (63. Lapper), A. Greif, Friedl.

Tore: 1:0 Meisel (26.) 1:1 Jais (38.), 2:1 Halder (45.), 2:2 Gonschior (47.), 2:3 Beqiri (80.), 2:4 Jais (83.)

Schiedsrichter: Rosenberger (Stadtbergen)

Gelbe Karte: Unglert

Zuschauer: 50.